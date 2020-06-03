Иран не отказывался отдать "черные ящики" Украине: дипломат ответил на скандал

Обнародованная в иранских СМИ информация о намерении передать бортовые самописцы сбитого в небе над Тегераном самолета МАУ во Францию не соответствует официальной позиции страны.

Об этом сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Енин, передает ZN.UA. Кроме того, по его словам, информация о якобы пробуксовке переговоров из-за "задержки со стороны Украины" также не соответствует действительности.

Отметим, ранее иранское агентство ISNA сообщило о якобы намерении передать "черные ящики" МАУ на расшифровку не в Украину, а во Францию, аргументируя тем, что Украина якобы задерживается с ответом на предложение Ирана.

коллаж

Напомним, после решения Тегерана не передавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ стало известно, что Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Ирана Манучехра Моради.

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