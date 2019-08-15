"И не будут стрелять!" Генерал нашел рецепт мира на Донбассе

Вопрос полного прекращения огня на Донбассе может быть решен на личной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Такая встреча должна проходить не тет-а-тет, а с обязательным присутствием прессы, представителей оборонных ведомств обеих сторон, а также "желательно представителей гражданского общества". Такое мнение OBOZREVATEL высказал военный дипломат, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Украины, генерал-майор запаса Петр Гаращук.

"Надо встречаться с кем угодно, даже с руководителем Российской Федерации, о чем заявил Зеленский. И не надо оглядываться: а что подумают наши националисты, а что подумает еще кто-то. Нужно действовать, потому что общество ждет от нашего президента окончания хотя бы обстрелов", – подчеркнул генерал.

Украинская армия, иллюстрация Instagram uaf_general_staff

Он убежден в том, что квинтэссенцией встречи должен быть не минский формат. Главное – заявить главе РФ о необходимости выполнять первый пункт Минских соглашений – прекращении огня. "Если Путин не захочет, значит, Зеленский выходит к прессе и на весь мир говорит: мы обсуждали такой вопрос. Я сказал: "Я отдаю своим генералам команду с сегодняшнего дня, с этой секунды прекратить огонь. Я просил сделать то же самое верховного главнокомандующего РФ, он не послушал, он сказал "наших там нет".

В этом контексте Гаращук напомнил о том, что так называемыми Первым и Вторым армейскими корпусами "ДНР" и "ЛНР" командуют российские генералы. "Там около сотни российских офицеров. Не может военная организация, в том числе так называемых ДНР и ЛНР, быть самоуправляемой. Она управляется профессионалами, российскими генералами и офицерами, которые подчинены Южному округу РФ, Южный округ подчиняется Генеральному штабу. Письменная команда оттуда "не стрелять" - и не будут стрелять", – заявил генерал.

Он добавил: присутствие на встрече западных лидеров не является необходимым условием. "Пока мы будем ждать Меркель, Макрона, Трампа, а потом еще каких-то выборов, война будет продолжаться", – заметил он.

В то же время Гаращук убежден: "Встреча должна состояться в любом формате, но ни в коем случае не на территории России".

Как писал OBOZREVATEL, 11 июля президент Украины Зеленский позвонил президенту РФ Путину. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. 18 июля в Кремле заявили, что личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не запланирована.

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