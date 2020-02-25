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25 февраля • обновлено в 19:24
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Хотела взорвать поезд: Верховный суд подтвердил срок для диверсантки из "ДНР"

1.4т
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Верховный суд подтвердил наказание в виде лишения свободы на 10 лет для диверсантки из "ДНР".

Таким образом, суд согласился с позицией прокурора Офиса Генерального прокурора, оставив в силе решение судов предыдущих инстанций, сообщили на сайте ОГП.

Женщина из диверсионно-разведывательного подразделения "Интернациональная бригада №15" террористической группы "Кальмиус" пыталась взорвать железнодорожный состав в районе города Запорожье. Диверсантка установила на путях "тормозной башмак" с гранатой, чтобы поезд сошел с рельсов и перевернулся.

Верховный суд подтвердил срок для диверсантки из "ДНР"

Верховный суд подтвердил срок для диверсантки из "ДНР"

aif.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, террористы из Донецкой области получили огромные тюремные сроки за покушение на диверсию.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
взрыв поезд Донбасс террористы "ДНР" диверсия
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