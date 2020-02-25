Хотела взорвать поезд: Верховный суд подтвердил срок для диверсантки из "ДНР"

Верховный суд подтвердил наказание в виде лишения свободы на 10 лет для диверсантки из "ДНР".

Таким образом, суд согласился с позицией прокурора Офиса Генерального прокурора, оставив в силе решение судов предыдущих инстанций, сообщили на сайте ОГП.

Женщина из диверсионно-разведывательного подразделения "Интернациональная бригада №15" террористической группы "Кальмиус" пыталась взорвать железнодорожный состав в районе города Запорожье. Диверсантка установила на путях "тормозной башмак" с гранатой, чтобы поезд сошел с рельсов и перевернулся.

Верховный суд подтвердил срок для диверсантки из "ДНР" aif.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, террористы из Донецкой области получили огромные тюремные сроки за покушение на диверсию.

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