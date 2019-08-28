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Грубейшая ошибка Путина: названа причина войны на Донбассе

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Руководство России совершило "грубейшую политическую ошибку" в отношении Украины. Пока эта ошибка не будет осознана, серьезные изменения ситуации на Донбассе невозможны.

Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский политолог, историк, советник экс-президента Советского союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко.

"Грубейшая политическая ошибка российского руководства заключается в том, что оно де-факто по сегодняшний день не признало Украину суверенным государством и питает какие-то непонятные мне иллюзии о том, что ее можно вернуть – то ли как часть какого-то нового государственного образования, то ли как сферу своего исключительного политического влияния", – заявил он.

Владимир Путин на военно-морском параде

Владимир Путин на военно-морском параде

Официальный сайт президента РФ

"И пока российская сторона не осознает, что Европа изменилась, что мир изменился, что Россия – не Советский Союз, что Украина – суверенное государство, ожидать каких-то серьезных изменений в этой ситуации не приходится", – убежден Мироненко.

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Он также заметил, что отчасти Европейский Союз "сохраняет у российских руководителей эту иллюзию", когда, пытаясь сохранить для России возможность возвращения в клуб мировых стран-лидеров, все время оглядывается на позицию Кремля.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в блоге OBOZREVATEL дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал: Украина и Запад имеют "козырь" в диалоге с Россией. Если этот "козырь" будет использован в полной мере, можно добиться того, что "российские войска уберутся прочь с Донбасса".

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Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Виктор Мироненко Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости Донбасса Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мироненко...какая то русская фамилия...
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