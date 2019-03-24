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ГПУ и СБУ накрыли крупнейшую сеть наркоторговцев в Украине: все детали спецоперации

1.4тЧитать материал на украинском

Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины провели самую масштабную спецоперацию по разоблачению торговцев наркотиками в интернете за криптовалюту.

В частности, спецслужбы задержали организованную преступную группировку в количестве до тысячи человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наиболее результативная антинаркотическая операция ГПУ и СБУ: задокументирована и задержана разветвленная организация общей численностью до 1000 участников, которая торговала за криптовалюту наркотиками через интернет-сайты и чатботы в мессенджере Телеграмм", – подчеркнул он.

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В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

По его данным, в ходе обысков изъято оружие, наркотики, около $10 млн наличными.

Выяснилось, что организаторы создали сеть наркокурьеров, заложников, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

"Силовое подразделение организации занималось рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев", – отметил Луценко.

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Генпрокурор акцентировал, что 20 организаторов наркосети получили надлежащие меры: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд – в 349 млн залога, 4 – арест без права залога.

"Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится", – резюмировал Луценко.

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

В Украине накрыли крупнейшую сеть торговли наркотиками

Facebook Юрия Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, двое граждан Нидерландов пытались вывести из Украины в Европу 84 кг героина. На пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" их задержали румынские пограничники.

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура УкраиныСлужба безопасности Украины
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Любенко Ольга
Любенко Ольга
Більше про наркоторговців і результати цієї справи https://ua.live
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
на фото 3/10 координаты где закопана криптовалюта наверно)
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