ГПУ и СБУ накрыли крупнейшую сеть наркоторговцев в Украине: все детали спецоперации

Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины провели самую масштабную спецоперацию по разоблачению торговцев наркотиками в интернете за криптовалюту.

В частности, спецслужбы задержали организованную преступную группировку в количестве до тысячи человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наиболее результативная антинаркотическая операция ГПУ и СБУ: задокументирована и задержана разветвленная организация общей численностью до 1000 участников, которая торговала за криптовалюту наркотиками через интернет-сайты и чатботы в мессенджере Телеграмм", – подчеркнул он.

Facebook Юрия Луценко

По его данным, в ходе обысков изъято оружие, наркотики, около $10 млн наличными.

Выяснилось, что организаторы создали сеть наркокурьеров, заложников, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах.

"Силовое подразделение организации занималось рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев", – отметил Луценко.

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Генпрокурор акцентировал, что 20 организаторов наркосети получили надлежащие меры: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд – в 349 млн залога, 4 – арест без права залога.

"Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится", – резюмировал Луценко.

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

Facebook Юрия Луценко

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