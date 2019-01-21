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''Готовят провокацию!'' В ''ДНР'' закатили истерику из-за танковых батальонов ВСУ

10.4тЧитать материал на украинском

В "ДНР" заявили, что Вооруженные силы Украины якобы стягивают на Донбасс танки "для усиления ударной группировки".

Такое сообщение распространил террорист Даниил Бессонов, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР". Он утверждает, что украинские военных "продолжают наращивать боевой состав бригад, выполняющих задачи в зоне ООС".

"По имеющейся информации, генеральным штабом противника принято решение о развертывании в штате каждой мотопехотной бригады танкового батальона вместо имеющейся сейчас танковой роты", — заявил террорист.

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Террорист Даниил Бессонов

Террорист Даниил Бессонов

Скрин видео

Он также сказал, что разведка "ДНР" якобы располагает информацией о прибытии танков в населённый пункт Новгородское, недалеко от Дзержинска.

"На территории Новгородского машиностроительного завода по адресу ул. Петровского 1, находятся около тридцати единиц танков 58-й отдельной мотопехотной бригады", — добавил представитель самопровозглашенных "властей".

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Утверждается, что украинское командование "вновь прикрывается мирным населением, располагая военную технику на объектах гражданской инфраструктуры", а также якобы нарушает Минские договоренности.

Кроме этого, в "ДНР" распространили фейк об увеличении активности "диверсионно-разведывательных групп противника в районе прифронтового города Авдеевка". Пророссийские боевики сообщили, что подозревают ВСУ в "подготовке провокации в данном районе".

Иллюстрация. Украинские танки

Иллюстрация. Украинские танки

ukroboronprom.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Даниил Бессонов озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.

Подобный вброс запустили и путинские пропагандисты, которые обвинили ВСУ в взрыве скорой помощи террористов, в которой погибла беременная медсестра.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассероссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"Новости ДНРНовости ДонбассафейкиВооруженные силы УкраиныООС
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
На минном поле близ населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики подорвались на мине украинские диверсанты, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. «В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка. Вчера очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско, так и не приступив к выполнению задач», – передает его слова ТАСС. Он отметил, что 20 января на минное поле выехали на автомобиле четверо военнослужащих разведывательного батальона ВСУ и погибли в результате подрыва одной из мин.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Сегодня один танк уже угнали.20.01.2019 - 14:51 В Сети распространяется видео, полное боли и терзаний украинского воина, у которого неизвестные угнали танк. Судя по всему, объяснение происходящему как то связано с пустыми бутылками, оставшимися на месте танка. Осторожно! В ролике много нехороших слов — горе потерявшего танк очень велико.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
в лугандонии похоже в продаже памперсы закончились, нужен хумконвой, срачно. Ой, звиняйте за ошибки!
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