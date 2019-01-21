''Готовят провокацию!'' В ''ДНР'' закатили истерику из-за танковых батальонов ВСУ

В "ДНР" заявили, что Вооруженные силы Украины якобы стягивают на Донбасс танки "для усиления ударной группировки".

Такое сообщение распространил террорист Даниил Бессонов, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР". Он утверждает, что украинские военных "продолжают наращивать боевой состав бригад, выполняющих задачи в зоне ООС".

"По имеющейся информации, генеральным штабом противника принято решение о развертывании в штате каждой мотопехотной бригады танкового батальона вместо имеющейся сейчас танковой роты", — заявил террорист.

Террорист Даниил Бессонов Скрин видео

Он также сказал, что разведка "ДНР" якобы располагает информацией о прибытии танков в населённый пункт Новгородское, недалеко от Дзержинска.

"На территории Новгородского машиностроительного завода по адресу ул. Петровского 1, находятся около тридцати единиц танков 58-й отдельной мотопехотной бригады", — добавил представитель самопровозглашенных "властей".

Утверждается, что украинское командование "вновь прикрывается мирным населением, располагая военную технику на объектах гражданской инфраструктуры", а также якобы нарушает Минские договоренности.

Кроме этого, в "ДНР" распространили фейк об увеличении активности "диверсионно-разведывательных групп противника в районе прифронтового города Авдеевка". Пророссийские боевики сообщили, что подозревают ВСУ в "подготовке провокации в данном районе".

Иллюстрация. Украинские танки ukroboronprom.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Даниил Бессонов озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.

Подобный вброс запустили и путинские пропагандисты, которые обвинили ВСУ в взрыве скорой помощи террористов, в которой погибла беременная медсестра.

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