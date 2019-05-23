"Готовили теракты": рассекречен план "Л/ДНР" по 8 попавших в плен бойцах ВСУ

Восемь бойцов ВСУ, которые попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе, могут быть использованы террористами "ДНР" для создания новых фейков об Украине.

Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы планировали "организацию и проведение террористических актов" в "ДНР".

Террористы заявили, что "задание и цели указанной диверсионной группы отработаны совместно с Главным управлением разведки и СБУ".

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что террористы будут оказывать психологическое воздействие на пленных.

ANNA-News Бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе

"Готовят к постановочным интервью с целью дискредитации ВСУ, ООС и руководства воинской части, а обычными словами для сюжетов на росСМИ. Вскоре эти материалы уже выйдут в эфир, просматривая их и перед своими предположениями и постами, помните о влиянии и прессинге, что осуществят на военных", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиною.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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