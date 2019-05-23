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"Готовили теракты": рассекречен план "Л/ДНР" по 8 попавших в плен бойцах ВСУ

3.6тЧитать материал на украинском

Восемь бойцов ВСУ, которые попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе, могут быть использованы террористами "ДНР" для создания новых фейков об Украине.

Оккупанты утверждают, что украинские военные якобы планировали "организацию и проведение террористических актов" в "ДНР".

Террористы заявили, что "задание и цели указанной диверсионной группы отработаны совместно с Главным управлением разведки и СБУ".

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что террористы будут оказывать психологическое воздействие на пленных.

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ВСУ разгромили террористов на Донбассе: озвучены потери "Л/ДНР"

ANNA-News

ANNA-News

Бойцы ВСУ попали в плен на Донбассе

"Готовят к постановочным интервью с целью дискредитации ВСУ, ООС и руководства воинской части, а обычными словами для сюжетов на росСМИ. Вскоре эти материалы уже выйдут в эфир, просматривая их и перед своими предположениями и постами, помните о влиянии и прессинге, что осуществят на военных", - написал он.

"Готовили теракты": рассекречен план "Л/ДНР" по 8 попавших в плен бойцах ВСУ
"Готовили теракты": рассекречен план "Л/ДНР" по 8 попавших в плен бойцах ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

  • Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиною.

  • В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

  • Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...могут быть использованы террористами "ДНР" для создания новых фейков об Украине.".....Ну точно целенаправленно сдались,если свидомиты начинают такие предупреждения делать)Когда эти "пленные" начнут интересные вещи рассказывать,то свидомиты за затянут дежурные - ви фсе врёт.Ми предупреждали,что так будет)
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Mega Death
Mega Death
Хохложопые тупо сдались в плен и слили информацию на "побратимов", чтоб их не особо сильно писдили)))
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