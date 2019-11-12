"Госпитали полные": Жданов заподозрил большие потери ВСУ на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что количество раненых на Донбассе украинских военнослужащих превышает число, которое указывают в официальных сводках штаба Операции объединенных сил (ООС).

"По обстрелам ситуация очень плачевная. Если раненые стали поступать в Киев, это говорит о том, что в Днепре и в Харькове госпиталя полные", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Как пояснил эксперт, раненых доставляют в военные госпитали в определенной очередности. Госпиталь в Днепре считается первым, в Харькове – вторым. "Киевский военный госпиталь идет третьим. Потом идет Одесса, потом – Львов. Раз везут в Киев, значит, в Харькове и в Днепре мест уже нет", – предположил он.

"Из этого можно сделать вывод о количестве раненых по всей линии разграничения", – сказал Жданов.

"Раз везут в Киев, значит, в Харькове и в Днепре мест уже нет", сказал эксперт Instagram uaf_general_staff

Он допустил: истинные потери не разглашаются, поскольку "разведение сил нужно сделать любой ценой". "По заявлениям президента и его Офиса, там перемирие. По его словам, "там иногда постреливают". "Иногда постреливают", а потом в Киеве приземляется борт с тяжелыми ранеными", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, в штабе ООС сообщили о том, что 11 ноября в зоне боевых действий был ранен один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Днем ранее, 10 ноября, ранения получили 4 украинских бойцов.

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