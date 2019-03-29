Ущерб на миллиарды: всплыли данные о связи Гонтаревой с "семьей" Януковича

Генеральная прокуратура Украины заинтересовалась возможной причастностью экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к завладению 2 миллионами гривен "Аграрного фонда".

Ей и совладельцу украинской инвесткомпании ICU (управляющей активами президента Украины Порошенко) Константину Стеценко объявили о подозрении в рамках расследования резонансного дела беглого олигарха Сергея Курченко и "семьи" Виктора Януковича, пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники.

В документах, которые предоставили агентству анонимные собеседники, следователи ГПУ обратили внимание на вероятную связь Гонтаревой и Стеценко с "семьей" бывшего украинского президента.

"Следователи Генпрокуратуры подозревают Гонтареву, которая до назначения главой центробанка страны была совладелицей компании ICU, и Стеценко в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса "по факту содействия преступной организации и пособничестве в незаконном завладении чужим имуществом ‒ денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2,069 млрд гривен", ‒ уточнили в агентстве.

Валерия Гонтарева Скриншот

По данным следствия, в 2014 году схема присвоения денег была реализована путем заключения коммерческим "Брокбизнесбанком" поддельных соглашений покупки-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком.

Константин Стеценко Comments.ua

Об объявлении подозрений Гонтаревой, Стеценко и еще ряду бывших топ-чиновников страны заявил прокурор ГПУ Константин Кулик, однако в ведомстве заявили, что была нарушена процессуальная норма, а значит подозрения недействительны.

Как писал OBOZREVATEL:

в "деле Курченко" фигурируют 98 человек. Всем им инкриминируют участие в преступной организации бывшего президента Виктора Януковича.

Среди них были названы бывший глава Администрации президента Борис Ложкин, глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий замглавы Администрации президента Алексей Филатов.

После публикации этих данных в СМИ Генпрокуратура опровергла официальное объявление подозрений этим лицам, заявив, что прокурор Кулик сделал это необоснованно.

Сам Кулик убеждает, что его вызывали на допрос в ГПУ, а в его кабинете и доме готовятся обыски. Эту информацию Генпрокуратура также опровергла.

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