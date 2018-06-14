Годовщина крушения ИЛ-76 под Луганском. Все факты об ужасной трагедии

14 июня в Украине день памяти по военнослужащим, которые погибли в результата крушения самолета ИЛ-76 возле луганского аэропорта в 2014 году. Самолет с украинскими десантниками был сбит террористами "ЛНР". В результате катастрофы погибли 40 воинов из 25-й воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

Как это было

ИЛ-76 сбили в ночь на 14 июня во время посадки в аэропорту Луганска. На нем летели десантники, которые должны были сменить боевых товарищей и привезти медикаменты для помощи раненым.

Сначала по самолету выстрелили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), а потом добили из 23-мм спаренной зенитной установки (ЗУ-23). Ответственность взяла на себя группировка ныне покойного главаря "ЛНР" Валерия Болотова. По его словам, самолет был сбит "из-за нарушения воздушного пространства Луганска". ИЛ-76 упал в 6 километрах от аэропорта.

Расследование трагедии

15 июня Украина открыла уголовное дело по статье "террористический акт". Также одной из вероятных причин трагедии следствие назвало халатность военного руководства. Якобы военных не следовало перевозить самолетами, а террористы получили информацию о прилете ИЛ в Луганск.

Задержать главаря "ЛНР" Болотова украинским правоохранителям не удалось (вскоре он сбежал в Москву, где и скончался от сердечного приступа в 2017 году).

Суд признал виновным тогдашнего командующего штабом АТО генерал-майора Виктора Назарова. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношении к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям). Генерал был осужден на семь лет без лишения воинского звания.

Генерал Назаров в суде

Впрочем, многие военные не согласились с таким решением, аргументируя это тем, что другого выхода, кроме переброски бойцов по воздуху, тогда не было.

Список погибших в ИЛ-76 14.06.2014 г.

Десантники 25-й воздушно-десантной бригады:

- Авдеев Константин Сергеевич, старший солдат;

- Авраменко Александр Сергеевич, солдат;

- Алтунин Валерий Владимирович, старший лейтенант;

- Бабан Виталий Юрьевич, сержант;

- Бахур Виталий Владимирович, старший лейтенант;

- Бондаренко Виталий Юрьевич, солдат;

- Гайдук Илья Витальевич, солдат;

- Гончаренко Сергей Валерьевич, младший сержант;

- Горда Анатолий Анатольевич, старший солдат;

- Грабовой Валерий Николаевич, старший лейтенант;

- Дмитренко Андрей Олегович, солдат;

- Добропас Сергей Витальевич, старший солдат;

- Дубяга Станислав Викторович, солдат;

- Каменев Денис Сергеевич, старший солдат;

- Кива Владислав Николаевич, младший сержант;

- Ковальчук Юрий Леонидович, сержант;

- Коренченко Олег Владимирович, солдат;

- Коснар Павел Леонидович, младший сержант;

- Котов Александр Александрович, солдат;

- Кривошеев Сергей Игоревич, солдат;

- Кузнецов Антон Александрович, старший солдат;

- Кулибаба Руслан Николаевич, сержант;

- Кучерявый Сергей Васильевич, младший сержант;

- Левчук Павел Николаевич, солдат;

- Лесной Сергей Владимирович, солдат;

- Лифинцев Олег Васильевич, старший солдат;

- Малышенко Тарас Сергеевич, солдат;

- Манулов Сергей Федорович, старший прапорщик;

- Мирошниченко Сергей Александрович, старший солдат;

- Москаленко Сергей Александрович, солдат;

- Никонов Павел Сергеевич, солдат;

- Проньков Ростислав Русланович, солдат;

- Резников Евгений Сергеевич, сержант;

- Самохин Антон Алексеевич, старший солдат;

- Санжаровец Артём Евгеньевич, старший солдат;

- Скалозуб Артём Валентинович, старший солдат;

- Токаренко Игорь Александрович, солдат;

- Шостак Сергей Михайлович, старший солдат;

- Шульга Андрей Николаевич, солдат;

- Шумаков Сергей Викторович, сержант.

Экипаж сбитого самолёта Ил-76:

- Александр Белый, замкомандира авиационной эскадрильи, гвардии подполковник;

- Михаил Дьяков, начальник воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор;

- Игорь Скачков, штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан;

- Сергей Телегин, начальник техническо-эксплуатационной части инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан;

- Владимир Буркавцов, бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант;

- Александр Козолий, старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант;

- Олег Павленко, старший техник обслуживания радио-электронного оборудования, гвардии старший лейтенант;

- Александр Ковалик, старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик;

- Виктор Ментус, старший воздушный радист, гвардии прапорщик.