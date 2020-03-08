Гиркин заявил, что Сурков превратил "Л/ДНР" в "помойку русского мира"

Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, заявив, что тот превратил "республики" в "помойку русского мира".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Дианы Кади. Террорист подчеркнул, что отставка "куратора" украинского вопроса при Кремле его не порадовала, поскольку произошла слишком поздно (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Гиркин подтвердил, что "республики" управлялись со стороны Кремля. Он отметил, что не знает, какие именно приказы отдавал президент России Владимир Путин своему помощнику, так как они "составляют государственную тайну", однако результаты руководства Суркова как куратора Донбасса видны наглядно.

Игорь Гиркин Скриншот

"Республики" стали "серой зоной". Вместо витрины русского мира там получилась помойка русского мира. Потому что люди живут хуже, чем в России, и хуже, чем в Украине", – сказал Гиркин.

Он также раскритиковал Суркова за назначения в ОРДЛО, тем самым опровергнув пропагандистский тезис о якобы "народовластии" в "Л/ДНР".

"Сначала был поставлен господин Захарченко и господин Плотницкий. Оба чрезвычайно мутные личности, мягко говоря… Но Пушилин оказался еще хуже конечно. Потому что, если Захарченко в пьяном виде способен был принимать хоть какие-то самостоятельные решения, которые, как ему казалось, могут пойти на пользу не только ему, то Пушилин не может и не хочет принимать даже таких", – поделился экс-командир террористов.

Сурков Газета.Ру

Он добавил, что по вине Суркова "экономическая, внутриполитическая, моральная ситуация в "республиках" в течение 6 лет неуклонно ухудшалась.

"Фактически Сурков, как он всегда на самом деле делал, издевался, изголялся над населением, которое попало ему в руки, проводил некие психологические эксперименты. Это характерно для всей его политики. Я его деятельность отслеживаю с 2004 года примерно, еще с "чеченских времен".

Если Сурков выбирает и назначает кого-то, то это будет самый худший из вариантов. Если жулик – будет самый-самый жулик, если вор – то мега-вор", – сказал Гиркин.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Игорь Гиркин (Стрелков) станет членом новой Партии прямой демократии в России.

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