"Газовые атаки" в школах Украины: в Раде объяснили, кому это выгодно

Участившиеся случаи распыления газа в школах Украины могут быть частью развязанной Россией гибридной войны.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий.

"Это может быть провокация страны-агрессора, чтобы посеять панику среди людей. Это может быть флешмоб, как рожденный самими детьми или подростками, так и спровоцированный неким центром провокаций, который заинтересован в дестабилизации в нашей стране", - заявил политик.

"Меня не оставляет мысль, что это не просто невинный флешмоб, что за этим стоит некто, кто хочет спровоцировать ситуацию в обществе, чтобы люди почувствовали неуверенность в себе... Это информационный терроризм, гибридная война", - подчеркнул он.

По мнению нардепа, цель данной провокации – посеять неуверенность в обществе.

"Что вы будете думать о власти, если вы знаете, что вас могут убить (у людей много оружия), в вас могут кинуть гранату, ваших детей могут отравить в школе. Вы будете думать, что эта власть и эта страна не может вас защитить... Может лучше жить в спокойном обществе, как Россия или Беларусь, где все жестко контролируется... Поэтому я не исключаю того, что есть люди, которые хотят посеять разочарование в обществе и в стране", - пояснил Княжицкий.

Депутат отметил, что газовые баллончики продаются повсюду, каждый может раскрутить флешмоб, в каждой школе найдется хулиган, который может прийти и распылить баллончик.

"Эти случаи могут быть непосредственно не связаны между собой, но связаны с действием на психологию. Люди, которые занимаются информационными войнами, как раз такие вещи и планируют. В этом суть гибридной войны - запустить любую моду очень легко. Если общество поддается массовому психозу с использованием соцсетей - почему это нельзя спроектировать? Можно! Элементарно", - заявил он.

При этом Княжицкий выразил уверенность, что правоохранители вычислят и найдут тех, кто распыляет газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спасатели эвакуировали 400 детей из николаевской средней школы из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

Напомним, 8 мая в Черкассах во время линейки в школе №8 по ул. Оборонной десятки детей потеряли сознание. Госпитализировано было 56 человек.

В этот же день спустя несколько часов после ЧП в одной из школ Днепропетровской области случился подобный инцидент. Во время школьной линейки в Новомосковске дети массово почувствовали головокружение и недомогание.

22 мая в школе №3 в Харькове распылили перечный спрей, из-за чего все дети были эвакуированы из учебного заведения.

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