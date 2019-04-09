Украина – одна из самых загрязненных взрывоопасными предметами стран мира. Это следствие длительной вооруженной агрессии, возглавляемой нынешним кремлевским режимом российской военщины и действиями местных коллаборационистов. "Минный итог" упомянутого аспекта пятилетнего военного противоборства – почти 270 погибших и более 560 искалеченных, раненых украинских граждан. Каждая десятая жертва и каждый шестой раненый является ребенком!

СМЕРТОНОСНАЯ "ЖАТВА" ВОЙНЫ

Если учесть территорию с обеих сторон линии разграничения, то по меньшей мере на 16 тысячах квадратных километров Луганщины и Донетчины (а это почти 30% их совокупной площади) есть участки, составляющие реальную минную опасности. Эти земли буквально нашпигованы снарядами, ракетами, гранатами, "адскими" самоделками, минами, которые не разорвались или находятся в активном, готовом ко взрыву состоянии.

Конечно, как недавно на брифинге отметил глава Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины полковник Максим Комиссаров, от минной опасности изрядно страдают и наши защитники. С 2014-го 1032 украинских военных получили минно-взрывные травмы. К сожалению, по этой причине погибло 228 воина.

Трудно представить, какой бы смертоносный "урожай" собрала бы эта отчасти скрытая опасность, если бы на местах бывших сражений – как древних, так и совсем "свежих" – не работали наши саперы. Если бы они, волонтеры, спасатели, просветители НЕ информировали граждан о том, как уберечься от этой непростой угрозы.

Кстати, очисткой от мин территорий на Востоке государства занимается 700 специалистов Минобороны, ГСЧС, национальных и международных неправительственных организаций. С начала боевых действий саперы-военнослужащие проверили более 32 000 гектаров территорий и обезвредили 430 000 взрывоопасных предметов (ВОП). Об этом на днях сообщил заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, который отметил, что разминирование – чрезвычайно ресурсоемкое и длительное во времени задание.

Понятно, что у саперов в приоритете - ликвидировать минную опасность, которая угрожает критической инфраструктуре. Особенно это актуально тогда, когда доступ ремонтных бригад к поврежденным обстрелами объектам (газопроводы, водопроводы, линии электропередач, железнодорожные пути) невозможен из-за загрязнения неразорвавшимися снарядами и минами. Только в прошлом году и за первый квартал 2019-го саперы ВСУ, ГСЧС и ДССТотреагировали более чем на 1100 таких заявок. Много времени и усилий они тратят и на маркировку, и ограждение опасных участков вокруг контрольных пунктов въезда и выезда.

В МАЕ НАЧНЕТСЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАЗМИНИРОВАНИЯ

Максим Комиссаров напомнил, что уже третий год подряд к задачам по гуманитарному разминированию в Украине привлекают международные неправительственные организации. Такие, как The HALO Trust, Датская группа по разминированию, Швейцарский фонд противоминной деятельности. Они вообще делегировали 24 группы по разминированию. Их роль ощутима, ведь этим специалистам удалось идентифицировать 188 подозрительных и опасных участков общей площадью 1400 га, очистить 378 га территории и выявить почти 1000 ВОП.

С мая органами инспекции противоминной деятельности ВСУ начнется начнется проведение контроля качества выполнения работ по разминированию на 27 участках. Это конечная фаза всего процесса, после чего территории можно считать безопасными для использования.

Другая новость по теме – вступления в силу 1 апреля национального стандарта в сфере противоминной деятельности. Его разрабатывало Минобороны в рамках совместного проекта с ОБСЕ и привлечением ведущих специалистов ПРООН, Женевского центра гуманитарного разминирования, The HALO Trust. За основу стандарта взяты международные стандарты IМАS и опыт ведущих стран.

Сейчас идет создание в Украине четкой и продуктивной организации управления информацией противоминной деятельности с помощью программного обеспечения IMSMACore. Для эффективного функционирования этой системы происходит постоянный сбор данных из загрязненных взрывоопасными предметами территорий, с точной географической "привязкой" опасных локаций. Так обрабатывают и результаты разминирования и контроля качества таких работ.

На официальном сайте Минобороны в тестовом варианте размещена Информационная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны, разработанная при содействии The HALO Trust.

ЛУЧШАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ – МЕНЬШЕ ЖЕРТВ

Уменьшение количества пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны напрямую зависит от качества информирования населения о минных рисках. В этом процессе участвуют все операторы противоминной деятельности, обучают правилам поведения на потенциально заминированной территории. Анализ показывает: доля пострадавших и погибших от таких взрывов на подконтрольной украинскому правительству территории в 8 раз меньше, чем на временно оккупированной. И этот эффект дает именно целевая информационная кампания.

Еще один фактор показывает безнравственность нашего врага. Известно, что Украина, согласно международным конвенциям, продолжает утилизацию противопехотных мин, запрещенных к использованию. Уже их уничтожено более 3,5 миллиона единиц из 4 миллионов запланированных. Но российские оккупационные силы применяют такие же мины на территории нашего государства. Именно от них больше всего и страдает гражданское население Донбасса.

Конечно, у военных саперов есть желание механизировать работы по разминированию. Если их проводить в ручном режиме, то срок выполнения вдвое больше, а стоимость возрастает в два-три раза. Это если сравнить со сметой привлечения спецтехники, в частности, роботизированных комплексов. В последнем случае вообще можно в 8-10 раз меньше привлекать специалистов, да и на несколько порядков ниже риск для жизни и здоровья сапера. Но такое усовершенствование требует дополнительных средств, так как машины для разминирования довольно стоимостные.

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– Нам следует максимально использовать именно машинное разминирования на тех участках, где это возможно. Ведь, например, в лесной, заболоченной местности, на водных объектах, пользоваться такой техникой очень сложно или невозможно, – говорит полковник Комиссаров. – Важно, что в нашей военной сфере восстанавливаются такие профессии, как кинолог-сапер. Сейчас потребность в них возрастает, и за последние 4 года во многих армейских подразделениях введены кинологические расчеты.

Максим Комиссаров говорит, что на вооружении украинских саперов постепенно появляется современное оборудование. Много специальной техники поставили партнеры по НАТО – особенно Канада и США. Интересно, что в Украине происходит и апробирование зарубежных разработок.

К примеру, группа специалистов из ФРГ проводила обучение персонала саперов ВСУ и одновременно испытала свои новейшие средства уничтожения ВОП. Партнеры хорошо понимают - Украина является буфером безопасности между путинской Россией и объединенной Европой. И если у нас не хватит сил сдерживать московское наступление, то они могут стать следующими.

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Между тем Украина оказалась перед риском потерять донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Это может произойти, если Верховная Рада не примет соответствующие изменения в законодательство. Об этом на днях сообщило посольство США в Киеве в обнародованном в Twitter заявлении.

Известно, что в декабре 2018 года был принят закон "О противоминной деятельности в Украине". Он предусматривает нормы, регулирующие, в частности, страхование ответственности разминирования и публичных закупок в сфере противоминной деятельности.

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