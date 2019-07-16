Все что я думаю о люстрации, я уже говорила и писала, добавить мне нечего ...

Моя юридическая позиция по закону Об очищении власти (о люстрации) остается неизменной с 2014 года. Закон написан так, что люстрировать по нему НЕВОЗМОЖНО.

Конституционный суд сейчас на растяжке - между запросом общества и законностью. Потому что общество требует признать конституционным абсолютно никчемный и неконституционный закон. Так вы спросите с тех, кто голосовал за этот закон, с его авторов. Вы же потом их еще и в Верховную Раду выбрали, чтобы они дальше писали и принимали "шедевры законотворчества".

Все, кто защищает этот закон, просто прочитайте его внимательно, хоть один раз. По крайней мере, людям с юридическим образованием станет очевидно, что он применению не подлежит. Кому не очевидно, читайте ниже мое объяснение.

"На рассмотрении Конституционного суда сейчас находится представление относительно неконституционности отдельных положений люстрационного закона "Об очищении власти". В ожидании решения КС народные депутаты наперегонки запугивают остановкой люстрации и народными протестами.

Очень просто манипулировать мнением общества, не читал текст закона. А ответ на вопрос "кто провалил люстрацию" как раз находится в самом законе.

Возможна ли по действующему закону люстрация?

Если его внимательно прочитать, то становится очевидно, что люстрация по нынешнему закону просто невозможна.

Согласно второму пункту 1-й статьи закона о люстрации, которая определяет принципы люстрации, под нее подпадают только три категории лиц.

Это лица, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на:

1) узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем;

2) подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины;

3) противоправное нарушение прав и свобод человека.

То есть, какую бы должность лицо не занимало во времена Януковича – если в его действиях нет вышеперечисленных правонарушений, то оно не подлежит люстрации. Если же оно совершило какое-то из перечисленных выше преступлений, то сначала приговор в отношении него должен набрать законную силу, а уже после того возможна люстрация.

Весь остальной текст, который ниже статьи первой Закона о люстрации – это хлам, который противоречит принципам и целям люстрации, установленным этим же законом.

То есть, законной является только люстрация за совершение вышеперечисленных преступлений.

Но это ничто иное, как дублирование уже существующего законодательства.

У нас давно уже установлена ответственность за эти деяния. Видимо, поэтому далее по тексту законодатель дописал мечты романтиков революции, которые на практике применить невозможно.

Тайники фальшивой люстрации

Итак, первую статью написал какой-то умный человек, а затем по тексту торчат уши различных политических партий, плохо образованных революционеров и просто хороших людей, которые не понимают сути люстрационного процесса.

1. Так, одна "ну очень украинская гомофобная партия" протолкнула в закон норму о люстрации лиц, которые работали на руководящих должностях КПСС, были штатными работниками или негласными агентами в КГБ.

Но депутаты, которые за это голосовали, хорошо знали, что такая люстрация невозможна. Потому что по этому поводу есть решение Европейского суда по правам человека.

Так, в деле "Sidabras and Džiautas v. Lithuania" ЕСПЧ признал люстрацию заявителей бывших кагэбистов нарушающей их права, учитывая то, что оспариваемый закон о люстрации в Литве вступил в силу через 9 лет после распада СССР, то есть поздно. Это означает, что по Украине ЕСПЧ примет решение о возобновлении люстрированых бывших руководителей КПСС.

Зачем было такую норму вписывать в текст закона? Чтобы потом Украина выплачивала этим возобновленным коммунистам штраф из государственного бюджета?

2. Можно ли по этому закону люстрировать судей?

В законе написано: люстрация не распространяется на "выборные должности".

Загляните в Конституцию – статья 85. Там судьи после пятилетнего срока "избираются" Верховной Радой бессрочно. То есть люстрировать по этому закону можно только "судей-новобранцев", в случае, если приговор суда в отношении совершенного ими преступления вступил в законную силу.

И еще немного лазеек в законе для избежания люстрации.

3. Освобождаются от люстрации те чиновники, которые признаны участниками боевых действий во время проведения АТО на востоке Украины. Этой нормой многие уже воспользовались и успели съездить "в командировку в АТО" за статусом.

4. Также депутаты предоставили право президенту "миловать" чиновников, подпадающих под люстрацию.

Такая "милость" возможна в отношении "высшего офицерского состава, которые занимали или занимают должности в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины, Государственной пограничной службе Украины, Национальной гвардии Украины и других образованных в соответствии с законами воинских формированиях".

5. И напоследок депутаты ювелирно обошли факт пребывания нынешнего президента на посту министра в правительстве Азарова.

Закон "Об очистке власти" устанавливает применение люстрации только к лицам, которые не менее года занимали должность в период с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года. Порошенко пробыл на посту министра экономического развития и торговли в 2012 только 9 месяцев.

report.if.ua

Кто подпадает под люстрацию?

Таким образом, согласно закону, люстрировать можно только тех, кто и без того подпадает под уголовную ответственность, без закона о люстрации.

Все остальные люстрированные, в действиях которых судом доказано те три пункта, которые вы читали в начале статьи, законно будут восстановлены на своих должностях – если не украинскими судами, то ЕСПЧ.

Поэтому люстрацию завалили авторы закона и те, кто за него проголосовал.

А все из-за неосведомленности. Очень хочется верить, что именно неосведомленность, а не лояльность к предшественникам.

Ведь люстрация проводится в том случае, когда в государстве происходит смена политического режима и общественного порядка. В Украине таких изменений в 2013-2014 годах не было.

В Украине у власти находилась банда преступников, которых нужно было срочно задерживать и привлекать к уголовной ответственности, приговаривать к крупнейших срокам лишения свободы.

Но политической воли хватило только на фальшивую люстрацию".

Текст 2016 года.

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