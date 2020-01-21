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21 января • обновлено в 10:02
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"Брависсимо, Цукерберг!" Facebook уличили в рекламе ЧВК России

1.1т
Читать материал на украинском

Социальная сеть Facebook стала фигурантом нового скандала. В ней нашли свободно функционирующие группы российских частных военных компаний.

Соответствующие скриншоты опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он также напомнил, что в последнее время соцсеть часто блокирует страницы украинских защитников и волонтеров, хотя не препятствует пропаганде российских наемников.

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В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК

Telegram-канала Анатолия Штирлица

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК

Telegram-канала Анатолия Штирлица

"В тот момент, когда в Facebook блокируют официальные страницы воинских частей, блогеров и волонтеров информационного сопротивления российской агрессии против Украины, рядом спокойно работают сообщества частных военных компаний (ЧВК-рус) с рекламой и набором террористов по всему миру! Брависсимо, Цукерберг!" – возмутился украинский воин.

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК

Telegram-канала Анатолия Штирлица

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК

Telegram-канала Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Facebook частные военные компании (ЧВК)
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