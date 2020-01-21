"Брависсимо, Цукерберг!" Facebook уличили в рекламе ЧВК России

Социальная сеть Facebook стала фигурантом нового скандала. В ней нашли свободно функционирующие группы российских частных военных компаний.

Соответствующие скриншоты опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Он также напомнил, что в последнее время соцсеть часто блокирует страницы украинских защитников и волонтеров, хотя не препятствует пропаганде российских наемников.

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК Telegram-канала Анатолия Штирлица

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК Telegram-канала Анатолия Штирлица

"В тот момент, когда в Facebook блокируют официальные страницы воинских частей, блогеров и волонтеров информационного сопротивления российской агрессии против Украины, рядом спокойно работают сообщества частных военных компаний (ЧВК-рус) с рекламой и набором террористов по всему миру! Брависсимо, Цукерберг!" – возмутился украинский воин.

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК Telegram-канала Анатолия Штирлица

В Facebook нашли свободно работающие сообщества российских ЧВК Telegram-канала Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Facebook оскандалился, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова – главаря оккупационного "правительства" захваченного Россией украинского полуострова.

Позже соцсеть все же убрала отметку верификации на странице Аксенова.

Напомним, в июле 2019 года Facebook заблокировал страницу сетевого мемориала "Книга памяти павших за Украину".

А в августе администрация соцсети заблокировала проукраинский паблик Mova, который имел более полумиллиона подписчиков.

Также в декабре разгорелся скандал из-за того, что поисковик Google попался на рекламе различных приложений для жителей террористической "ДНР".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!