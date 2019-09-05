"Это знаковые люди!" Медведчук назвал фамилии заключенных для обмена

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук попросил президента России Владимира Путина обменять украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Об этом он сказал в ходе переговоров, которые состоялись в РФ 5 сентября, передает ТАСС.

Встреча Медведчука с Путиным скриншот видео

"Это знаковые для Украины люди", - отметил Медведчук.

"По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях", - ответил ему Путин.

Он добавил, что решение по обмену заключенными будет объявлено совместно Москвой и Киевом в ближайшее время.

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о решениях", — сказал президент РФ.

Медведчук попросил Путина обменять Карпюка и Клыха: "Это знаковые для Украины люди"

Путин: По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях pic.twitter.com/AhOVr9QqvJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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