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5 сентября • обновлено в 15:11
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"Это знаковые люди!" Медведчук назвал фамилии заключенных для обмена

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук попросил президента России Владимира Путина обменять украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Об этом он сказал в ходе переговоров, которые состоялись в РФ 5 сентября, передает ТАСС.

Встреча Медведчука с Путиным

Встреча Медведчука с Путиным

скриншот видео

"Это знаковые для Украины люди", - отметил Медведчук.

"По двум этим фигурантам у нас особая позиция. В ближайшее время мы объявим о принятых решениях", - ответил ему Путин.

Он добавил, что решение по обмену заключенными будет объявлено совместно Москвой и Киевом в ближайшее время.

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"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о решениях", — сказал президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

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Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Россия
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Чому суперколишня влада не взяла Медвечука?, на нього б більше виміняли б..
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филипп филипыч
филипп филипыч
назвать то назвал. только ответа не получил)
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