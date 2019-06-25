"Вряд ли сбежит": Фирташу предрекли много лет тюрьмы

Наказание за преступления, в которых США обвиняют украинского олигарха Дмитрия Фирташа, будет серьезным.

"Его ждет многолетнее заключение", – сказал в комментарии OBOZREVATEL Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

Отвечая на вопрос, попытается ли олигарх бежать из Австрии, где было принято решение о его экстрадиции, он заметил: "Я не знаю, каковы планы Фирташа, но ему вряд ли удастся бежать. Есть решение суда, остались формальности. Думаю, в Австрии он находится под соответствующим наблюдением".

Дмитрий Фирташ Еспресо.TV

По оценкам дипломата, "в США Фирташа ждет обвинение в коррупции, в участии в преступной группировке. Если это будет доказано судом, за такие преступления в Соединенных Штатах предусмотрено серьезное наказание".

Как писал OBOZREVATEL, 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США по запросу американского Минюста.

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