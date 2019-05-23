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"Это Гаага!" Россия "потеряла" десятки украинских пленных

13.6тЧитать материал на украинском

Россия "потеряла" около 80 украинских пленных. Они пропали из списка на обмен, так как российская сторона якобы не установила их место нахождения.

Об этом на своей странице в Facebook заявил Евгений Марчук, который был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе. По его словам, вместо 107 украинцев РФ признала пребывание в плену только 27 человек.

"Принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 людях ничего не знают и они их не нашли", – пояснил он.

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Марчук допускает, что большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. "А это Гаага. Других причин я не вижу", – предположил Марчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине готовятся к новому этапу переговоров с Россией. Исходя из заявлений президента Владимира Зеленского, диалог может начаться с обмена пленными по принципу "всех на всех". В его администрации пошли еще дальше, глава АП Андрей Богдан и вовсе заявил о вынесении вопроса про формат переговоров на всеукраинский референдум.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Евгений Марчук
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Пытают ваши хозяева в секретных тюрьмах ЦРУ,доказательств выше крыши,че вы свинопасы их в ХХААГГу не пригласите??Бутьте последовательны""борцы за правду""херовы.
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0
2
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Просто они участники клуба по самостоятельному закручиванию лампочек.
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4
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Крым Андрей
Крым Андрей
На территории РФ есть пленные с Украины? Это кто такие? Вроде нету. А если ваших карателей взяли в плен ДНР и ЛНР, так с ними переговоры и ведите.
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2 из 4 ответов | показать все
Крым Андрей
Крым Андрей
Перепил Недо, ну и пусть не признаёт. Хочется дохнуть - пожалуйста.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Крым Андрей, раньше ты своим поносом начнешь питаться, чем Украина признает организованные преступные группировки, которые питает и вооружает Москва.
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