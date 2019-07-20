Есть "горячие" версии: вскрылись новые факты в деле Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло ровно три года назад, появились "горячие" версии.

Об этом со ссылкой на очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Допрошено сотни человек. Проверено десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", – лаконично прокомментировал он.

Убийство Павла Шеремета ТВ Центр

Напомним, в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".

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