Есть "горячие" версии: вскрылись новые факты в деле Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло ровно три года назад, появились "горячие" версии.
Об этом со ссылкой на очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Допрошено сотни человек. Проверено десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", – лаконично прокомментировал он.
Убийство Павла Шеремета
ТВ Центр
Напомним, в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
Отметим, что посольство США призвало к более тщательному расследованию убийств украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
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