"Если начнется война!" Оккупанты устроили циничную проверку для детей в Крыму

Оккупанты в Евпатории (аннексированный Крым) устроили циничный опрос для детей. Так, школьников спрашивают, готовы ли они "защищать Россию с оружием в руках, если начнется война".

Опрос проводит Минобороны РФ, пишет на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, при этом таким способом обнаруживают "неблагонадежных".

"Военно-патриотический клуб "Патриот" (Евпатория). В тексте анкеты присутствует вопрос о том, собираются ли воспитанники клуба впредь служить в российской армии, связывать свою профессию с военной службой, а также готовы лиучастники опроса защищать РФ с оружием в руках, если начнется война", – отметил он.

Оккупанты в Крыму готовят детей к войне Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Авторы анкеты также собирают информацию о составе семьи, возрасте и районы проживания детей. Кроме того, в них есть вопрос о том, в каких поступках и действиях проявляется патриотизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, дети в аннексированном Россией Крыму записали народную песню крымских татар Güzel Qırım на украинском языке.

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