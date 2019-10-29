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29 октября • обновлено в 09:35
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"Если начнется война!" Оккупанты устроили циничную проверку для детей в Крыму

1.4т Читать материал на украинском

Оккупанты в Евпатории (аннексированный Крым) устроили циничный опрос для детей. Так, школьников спрашивают, готовы ли они "защищать Россию с оружием в руках, если начнется война".

Опрос проводит Минобороны РФ, пишет на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, при этом таким способом обнаруживают "неблагонадежных".

"Военно-патриотический клуб "Патриот" (Евпатория). В тексте анкеты присутствует вопрос о том, собираются ли воспитанники клуба впредь служить в российской армии, связывать свою профессию с военной службой, а также готовы лиучастники опроса защищать РФ с оружием в руках, если начнется война", отметил он.

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Оккупанты в Крыму готовят детей к войне

Оккупанты в Крыму готовят детей к войне

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Авторы анкеты также собирают информацию о составе семьи, возрасте и районы проживания детей. Кроме того, в них есть вопрос о том, в каких поступках и действиях проявляется патриотизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, дети в аннексированном Россией Крыму записали народную песню крымских татар Güzel Qırım на украинском языке.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
как бы военно-патриотический клуб... вкуриваете, нет?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
И что здесь такого?? Конечно каждый россиянин готов защищать свою родину, покуда рядом есть такой упоротые сосед, который постоянно высказывает планы по захвату России
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