Экс-глава "Нафтогаза" оказалася совладельцем элитного Hyatt

Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина является совладельцем пятизвездочного отеля Hyatt в центре Киева.

Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, пишет "Ліга. Бизнес".

Олег Дубина Новости Украины - From-UA

В частности, бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи 50%+2 акции в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов. Финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки — $2,7 млрд, следует из материалов дела, которое рассматривает Высокий суд Лондона. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за $950 миллионов.

Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 миллиарда.

Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Отелем Hyatt владеет компания "Новые инжиниринговые технологии" (НИТ). Как отмечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины. Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года.

Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в НС представляют экс-менеджеры ИСД и компании "Регион" Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец "Региона" — Олег Мкртчан.

Информацию о том, что Дубина владеет Prandicle Limited можно подтвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины.

До 21 мая Prandicle Limited также была единственным учредителем другой компании — "Индустриальные инвестиции ХХІ века", ее бенефициаром в реестре владельцев значился Олег Дубина. 21 мая в реестр были внесены изменения: Дубина стал владеть фирмой "Индустриальные инвестиции ХХІ века" напрямую. Prandicle Limited — исчезла из числа учредителей.

Олег Дубина в "нулевых" руководил Криворожсталью. После — работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах — предправления "Нафтогаза". Именно он в 2009 году подписал скандальные контракты с "Газпромом". До работы в "Нафтогазе" в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.

Что касается Олега Мкртчана, то он с февраля 2018 года находится в московском СИЗО по подозрению в хищении более 1 млрд рублей (около $15 млн) кредита, предоставленного Внешэкономбанком предприятиям ИСД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что Олег Дубина войдет в команду президента Владимира Зеленского. Однако в команде главы государства опровергли эту информацию.

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