Всплыло видео подрыва гранатой двух 'милиционеров ЛНР'. 18+

В сети всплыло вероятное видео подрыва гранатой двух так называемых милиционеров в контролируемом "ЛНР" городе Ровеньки.

Роликом на своей странице в Facebook поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Видео было снято случайными очевидцами. Как видно на записи, вокруг авто, где вероятно находились пособники оккупантов, находились несколько мужчин. Один из них подошел к машине, а потом все начали разбегаться. Кто-то прокричал: "Граната". После взрыва авто на записи слышны крики.

Момент взрыва. Скрин видео

Оккупанты в свою очередь заявили, что погибшие – "сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР" Сергей Чумаков и Руслан Биккинин – погибли при исполнении обязанностей и "задержании преступников" от подрыва гранаты РГ-42.

В "ЛНР" сообщили, что по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый местный житель 1957 года рождения.

Убитые пособники оккупантов. gtrklnr.com

"Штирлиц" рассказал, что оба убитых – бывшие сотрудники украинской милиции, которые перешли на сторону российских оккупантов в 2014 году. Они принимали участие в боевых действиях на стороне террористов.

Осторожно, видео 18+!

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска уничтожают видеокамеры наблюдения СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории, чтобы скрыть свои нарушения. Они также продолжают строительство блиндажей, в том числе на участке разведения войск.