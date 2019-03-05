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Аксенова хотят убрать с помощью Украины: правозащитница озвучила неожиданный факт

7.7тЧитать материал на украинском

У главаря временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова есть украинский паспорт. То, что Кремль запланировал проверку гражданства жителей Крыма, является одним из способов устранения его с должности "руководителя" региона.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразила координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева. Она уверена, что такие же паспорта сохранили и другие "чиновники", – многие из них убегают на Запад.

"Между Кремлем и местной "элитой"давно схватки по Аксенову – у него есть множество проблем. Ходят слухи, что его хотят снять, поэтому запланировали проверку паспортов в Крыму. На территории РФ сокрытие второго гражданства – это уголовная статья, которая существует где-то пять лет. Вообще ее специально ввели в российском законодательстве, чтобы обуздать крымчан, запугать их, чтобы они не проявляли свою украинскую идентичность", – сказала она.

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Правозащитница также отметила, что Аксенов не отказывался от украинского гражданства, ведь для этого он должен написать официальное заявление об этом в компетентные органы Украины. Она добавила, что это касается и Натальи Поклонской. "Рано или поздно эти предатели предстанут перед судом в Украине", – добавила Ташева.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов хочет отправить захваченные во время аннексии полуострова буровые установки предприятия "Черноморнефтегаз" в Сирию.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия Крыма
Персоны
Тамила ТашеваСергей Аксенов
Место
Украина
Теги
войнаКрымпаспорт
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапы - это пидары и украинцам совсем не интересно, как они там один другого грызут и подставляют.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
В старом анекдоте, молодая мамаша пугала расшалившегося малыша,- Перестань! А то дядя (попутчик ,военный из мордвинов) тебя в свой мешок посадит. Правда, дядя?- Напутин он мне нужен? Чтобы мои сухари обосрал? Приблизительно так надо отвечать бывшим согражданам.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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