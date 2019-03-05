Аксенова хотят убрать с помощью Украины: правозащитница озвучила неожиданный факт

У главаря временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова есть украинский паспорт. То, что Кремль запланировал проверку гражданства жителей Крыма, является одним из способов устранения его с должности "руководителя" региона.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразила координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева. Она уверена, что такие же паспорта сохранили и другие "чиновники", – многие из них убегают на Запад.

"Между Кремлем и местной "элитой"давно схватки по Аксенову – у него есть множество проблем. Ходят слухи, что его хотят снять, поэтому запланировали проверку паспортов в Крыму. На территории РФ сокрытие второго гражданства – это уголовная статья, которая существует где-то пять лет. Вообще ее специально ввели в российском законодательстве, чтобы обуздать крымчан, запугать их, чтобы они не проявляли свою украинскую идентичность", – сказала она.

Правозащитница также отметила, что Аксенов не отказывался от украинского гражданства, ведь для этого он должен написать официальное заявление об этом в компетентные органы Украины. Она добавила, что это касается и Натальи Поклонской. "Рано или поздно эти предатели предстанут перед судом в Украине", – добавила Ташева.

Сергей Аксенов

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов хочет отправить захваченные во время аннексии полуострова буровые установки предприятия "Черноморнефтегаз" в Сирию.

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