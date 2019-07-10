Айтишники убили мужчину в Днепре, а суд их отпустил: что известно

Районный суд Днепра отпустил из-под стражи двух молодых людей, которые в апреле скинули с моста мужчину.

Человек погиб. Им оказался 48-летний житель Запорожья с инвалидностью 2 группы. А убийцы – два молодых человека, которые работают в сфере IT. Свое преступление они сняли на видео. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Сначала пили, а потом скинули с моста

Как рассказал адвокат сестры погибшего Александр Багаури, 4 июля в Кировском районном суде Днепра началось только подготовительное заседание, и уже на нем судья посчитал, что подозреваемых нужно отпустить. Потому что у них "положительные характеристики".

"Эти подозреваемые сейчас молчат. Но первоначально, при первом опросе полицией, они заявили, что познакомились с погибшим случайно, вместе распивали спиртные напитки, а потом возник конфликт и они его побили, а затем решили скинуть с моста. Это же подтвердил и свидетель. Также эти ребята снимали на видео происходящее, фактически задокументировали все. Однако что на самом деле произошло, неизвестно", – рассказал OBOZREVATEL адвокат.

Погибший помогал в церкви

Погибшим оказался 48-летний инвалид. Он жил в Запорожье, помогал в церкви и там его подкармливали.

"То, что рассказывают о нем: он был тихим, никому не мешал, батюшка о нем хорошо отзывается. Инвалидом он стал еще в армии, упал, и что-то у него произошло с ногой. Эти двое заявили, что якобы он хотел показать им закладку с наркотиками. На самом деле, никакого отношения к наркотикам он не имел. Он мог выпить, когда получал пенсию, но не более того", – уверяет адвокат.

Подозреваемые в убийстве Нацполиция

У погибшего есть сестра, которая живет за границей и редко сюда приезжает.

Защитник одного из подозреваемых на суде заявил, что его подзащитный имеет семью – гражданскую жену и ребенка. А также у него крепкие социальные связи. В результате суд отпустил обоих айтишников под круглосуточный домашний арест.

Погибший мужчина Скрин с видео

Правда, в прокуратуре Днепропетровской области OBOZREVATEL сообщили, что уже подали апелляционную жалобу на решение суда отпустить обвиняемых.

"Мы не согласны с таким решением суда. Поэтому уже его обжаловали в Днепровском апелляционном суде. Дата заседания пока еще не назначена", – сказали в пресс-службе прокуратуры.

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