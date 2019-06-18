ДТП с мажоркой в Ужгороде: дело получило неожиданный поворот

Правоохранители начали досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника милиции Василия Корсака, владельца Porsche, за рулем которого 21-летняя Яна Костраба угодила в ДТП в Ужгороде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Александр Пересоляк, ссылаясь на собственные источники. Как уточнил он, сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены по ст. 287 Уголовного кодекса Украины.

"Ему инкриминируют допуск к управлению лица, не имеет соответствующего права", – написал юрист.

21-летняя виновница ДТП в суде mukachevo.net

"После небольших дискуссий работники прокуратуры согласились с моей позицией: в действиях владельца Porsche Cayenne усматриваются признаки уголовного преступления", – добавил он.

Василий Корсак zakarpattya.net.ua

Напомним, 21-летняя жительница города Свалява (Закарпатская область) 15 июня, находясь за рулем Porsche Cayenne, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца.

Девушка взята под стражу до избрания ей меры пресечения. Пострадавший мужчина до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL, ДТП с мажоркой Яной Кострабой вызвало громкий общественный резонанс.

В сети появилось видео того, как экс-милиционер Корсак, владелец машины, сразу же явился на место ДТП, узнав о нем.

После аварии отец девушки извинился перед женой пострадавшего в сети. Вячеслав Костраба попросил прощения за дочь и отметил, что молится за тяжело травмированного при инциденте ужгородца.

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