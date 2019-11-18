"ДНР" передали Украине выпотрошенное тело бойца ВСУ

Террористы "ДНР" передали украинской стороне выпотрошенное тело якобы бойца ВСУ Романа Беспалого. Боевики заверили, что военный покончил с собой.

При этом тело передали в черном мешке и без одежды. Также из него были изъяты внутренние органы. Так террористы могли замаскировать причину смерти мужчины, передает ТСН.

По словам начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, оккупанты не предоставили соответствующих документов и вещей. Более того, тело не опознали жена Романа Беспалого Анжела и его отец.

"Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую", – отметила супруга.

Она также заявила, что Роман не мог покончить с собой, поскольку был верующим человеком.

"Под любым давлением, он бы что угодно, только не совершил самоубийство. Я больше склоняюсь, что даже, если мой муж, то его убили, но сам бы он себе не убил", – добавила Анжела Беспалая.

Тело было передано украинской стороне спустя месяц после того, как стало известно о гибели военнослужащего.

"Предыдущее вскрытие было сделано в городе Донецк. Никаких выводов не было предоставлено. Поэтому вскрытие в городе Днепр не дает нам понимание о причинах смерти", – сказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Выпотрошенное тело бойца ВСУ передали Украине Громадське

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября, на войне за независимость на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

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