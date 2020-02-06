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7 февраля • обновлено в 07:39
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"Против вас нужно идти с автоматами!" Скандальный депутат Госдумы нагло пригрозил украинцам

19.2т
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Скандально известный депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев взорвался наглыми угрозами к украинцам. Он заявил, что бороться с ними нужно только с автоматом в руках.

Преступными призывами одиозный украинофоб взорвался в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Между Журавлевым и украинским журналистом Андреем Метлевым разгорелся спор после выступления депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова. В частности, одессит бурно возмущался по поводу снесения последнего барельефа Жукову в его городе.

Метлев, в свою очередь, заподозрил пособника российских пропагандистов в подыгрывании им и пиаре на скандальной теме.

Алексей Журавлев

Алексей Журавлев

Скриншот видео

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"Этот человек, "фанат маршала Победы", стоит на фоне фотографии Нью-Йорка. Реально человек живет мечтой о чем? О войне, что ли, Великой Отечественной? Живет мечтой о Нью-Йорке", – отметил украинец.

"Что в твоей голове?! Что ты несешь?! Бред какой-то!" – начал кричать на всю студию Журавлев, услышав позицию своего оппонента.

Метлев же возразил ему, напомнив, что Россия постоянно разгоняет в информационном пространстве тему о якобы отсутствии в Украине уважения ко Второй мировой войне.

"Да если вы там жжете людей в Одессе, с автоматами там надо выходить против вас, подонков!" – снова взорвался гневом и фейками российский депутат, перейдя на угрозы в адрес украинских патриотов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев незаконно посетил неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

  • Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

  • Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

  • А российские пропагандисты съязвили, заявив, что своим визитом на Донбасс Журавлев якобы передвинул украинско-российскую границу.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Алексей Журавлев
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Комментарии
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Santi Amonito
Santi Amonito
Пускай в Одессу приедет - может и этого у6людка спалят.
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Петров Александр
Петров Александр
А разве не сожгли в Одессе людей? Разве это фейк? Журавлёв не прав в одном. Автоматы не нужны. Надо напалмом выжигать, как тараканов.
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5
Григоренко Николай
Григоренко Николай
Петров Александр, Лежа на диване, ты можешь только простынь под собой выжигать. Вы и пришли на Донбасс с градами и напалмом. Только у вас получается выжигать там, где нет армии. А на Донбассе в Украине армия уже есть. Пойди, попробуй выжигать
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1
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Петров Александр, сожгли не людей а нелюдей..
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2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Весь фокус в том,что уе..бок журавлев лично с автоматом не пойдет,а пошлет на убой других недоумков
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2 из 6 ответов | показать все
Григоренко Николай
Григоренко Николай
hunt andres, Ваши искандеры достают только до Воронежа
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0
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
Петров Александр, этот ублюдок - на жертвах рашистов - в Донбассе - пиарился для у@бков безмозгих ,типа ,,диванных ура путриотов,,- что бы создать себе мирок сектантов т.н. электорат ,,великороссов,, и застолбить себе хлебное местечко в ,,думе,, что бы можно было на шару - оттягиваться в Нью Йорке ,или на Мальдивах!
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