"Против вас нужно идти с автоматами!" Скандальный депутат Госдумы нагло пригрозил украинцам

Скандально известный депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев взорвался наглыми угрозами к украинцам. Он заявил, что бороться с ними нужно только с автоматом в руках.

Преступными призывами одиозный украинофоб взорвался в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Между Журавлевым и украинским журналистом Андреем Метлевым разгорелся спор после выступления депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова. В частности, одессит бурно возмущался по поводу снесения последнего барельефа Жукову в его городе.

Метлев, в свою очередь, заподозрил пособника российских пропагандистов в подыгрывании им и пиаре на скандальной теме.

Алексей Журавлев Скриншот видео

"Этот человек, "фанат маршала Победы", стоит на фоне фотографии Нью-Йорка. Реально человек живет мечтой о чем? О войне, что ли, Великой Отечественной? Живет мечтой о Нью-Йорке", – отметил украинец.

"Что в твоей голове?! Что ты несешь?! Бред какой-то!" – начал кричать на всю студию Журавлев, услышав позицию своего оппонента.

Метлев же возразил ему, напомнив, что Россия постоянно разгоняет в информационном пространстве тему о якобы отсутствии в Украине уважения ко Второй мировой войне.

"Да если вы там жжете людей в Одессе, с автоматами там надо выходить против вас, подонков!" – снова взорвался гневом и фейками российский депутат, перейдя на угрозы в адрес украинских патриотов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев незаконно посетил неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

А российские пропагандисты съязвили, заявив, что своим визитом на Донбасс Журавлев якобы передвинул украинско-российскую границу.

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