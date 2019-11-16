Были галюцинации? Появились странные детали гибели подростка в Прилуках

Друзья 14-летнего подростка Дениса Чаленко, которого нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках на Черниговщине, рассказали, что в день смерти у него якобы были галлюцинации и весьма странное поведение.

Однако в полиции призвали не верить на слово детям, поскольку в их рассказах много нестыковок. Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Несовершеннолетние, которые дают нам показания, – неискренние. Это подтверждается тем, что очень много противоречий друг другу", – заявил заместитель руководителя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Денис Чаленко: всплыли детали убийства в Прилуках

Также отмечается, что в крови парня обнаружили 0,32 промилле алкоголя. Это немного выше нормы.

Родители подростка также выразили мнение, что допрашивать нужно не детей, а правоохранителей, которые с первых минут осматривали место происшествия. "На детектор лжи их. Они вам сразу скажут, кто им сказал это скрыть", – возмутилась мать Светлана Чаленко.

Цуцкиридзе в свою очередь пообещал в случае подтверждения халатности полицейских, уволить их. "Мы никого не будем прятать за ширмой. Те лица, в том числе и руководитель отдела, будут уволены", – заверил он.

Напомним, результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Родные настояли, что это – свидетельство убийства, а не следы от колес поезда, как предположили в полиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко. Его нашли мертвым на железнодорожных путях. Официальная версия правоохранителей – несчастный случай. Однако родители юноши уверены, что сына жестоко убили, положив тело на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

В городе Прилуки на Черниговщине вечером 31 октября у отдела полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Дениса Чаленко. Активисты кричали "Позор!" и жгли шины.

После гибели подростка на Черниговщине руководителя местной полиции отстранили от должности. Смерть Дениса Чаленко связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

5 ноября в Прилуках простились с 14-летним Денисом Чаленко. Родители решили похоронить ребенка, не дожидаясь результатов экспертизы.

Позже родители Дениса показали следы избиения на теле сына. В полиции же обещали расследовать смерть подростка должным образом и даже приобщить к делу Генпрокуратуру.

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