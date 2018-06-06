Не "зеленые человечки": свидетель рассказал, кто захватывал военные части в Крыму

Бывший военнослужащий Военно-морских сил Украины в Крыму Андрей Рапопорт заявил, что военные части на полуострове в 2014 году захватывали казаки, после чего туда заходили военные Черноморского флота России.

Об этом он сообщил во время допроса в качестве свидетеля со стороны защиты в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева в среду, 6 июня, передает "Украинская правда".

В частности, он рассказал, что воинские части и корабли в бухтах блокировали гражданское население и неизвестные мужчины в зеленой форме без опознавательных знаков и с оружием.

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На вопрос прокурора, кто захватывал военные части в Крыму в то время, Рапопорт ответил:

"Казаки, после чего туда заходили военные Черноморского флота РФ".

Также экс-военнослужащий рассказал, что именно военные Черноморского флота блокировали и топили украинские корабли в бухтах.

Свидетель отметил, что после того, как казаки блокировали украинские военные части, офицеры выходили из них, а потом организованно выезжали с семьями в Одессу.

Рапопорт заверил, что ему не известны были подробности встреч и переговоров военного руководства, а также "кто и какие кому приказы отдавал".

Как известно, 5 июня суд по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича не смог допросить ни одного свидетеля со стороны стороны защиты.

Адвокаты Януковича заявили, что свидетели, которые должны были свидетельствовать в этот день в суде не смогли это сделать из-за болезни родных, командировки и по другим причинам.