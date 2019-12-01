Главная Новости
1 декабря • обновлено в 13:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Дело "бриллиантовых прокуроров" получило новый поворот: что дальше

3.3т
Читать материал на украинском

Высший антикоррупционный суд отказался рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров" и вернул его в Голосеевский райсуд Киева.

Как сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 22 ноября, решение принято Апелляционной палатой антикоррупционного суда по ходатайству защитника одного из обвиняемых. В доводах говорится, что делом занимались следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры, а не НАБУ.

Прокурор Янис Симонов, который ранее представлял обвинение в суде и хлопотал передать дело в Высший антикоррупционный суд, против ходатайства адвоката возражал.

Новости
Зеленский сглазил: теща из "ЛНР" спонсирует семью прокурора Харьковщины

Апелляционная палата считает, что дело действительно не подсудно антикоррупционному суду. Решая, куда направить дело, суд анализировал содержание обвинительного акта. А именно, что первая часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов передавалась в Киеве в районе Одесской площади, возле ТЦ "Магелан", а остальные 100 тыс. долларов на ул. Физкультуры, 28, в Голосеевском районе Киева.

Место совершения преступления признали решающим для определения подсудности за Голосеевским судом.

24tv.ua

24tv.ua

"Бриллиантовые прокуроры" Александр Корниец и Владимир Шапакин

Как сообщал OBOZREVATEL, фигурантами дела "бриллиантовых прокуроров" являются первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 млн гривен взятки.

В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также бриллианты и оружие.

Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить. Также вообще не исследовались материалы негласных следственных розыскных действий.

В ноябре 2019 года, по ходатайству прокуроров ГПУ, дело передали в новосозданный Высший антикоррупционный суд. После возвращения в Голосеевский суд дело должны слушать сначала другим составом суда.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Павел Заяц
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Александр Корниец
Место
Украина Киев
Тег
Высший антикоррупционный суд
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
5
Смешно
1
Интересно
8
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Значит дело закроют,восстановят их на работе, деньги вернут плюс заплатят ещё и компенсацию за время отсутствия на работе,вот такие реалии в нашей стране
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги