Дело "бриллиантовых прокуроров" получило новый поворот: что дальше

Высший антикоррупционный суд отказался рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров" и вернул его в Голосеевский райсуд Киева.

Как сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 22 ноября, решение принято Апелляционной палатой антикоррупционного суда по ходатайству защитника одного из обвиняемых. В доводах говорится, что делом занимались следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры, а не НАБУ.

Прокурор Янис Симонов, который ранее представлял обвинение в суде и хлопотал передать дело в Высший антикоррупционный суд, против ходатайства адвоката возражал.

Апелляционная палата считает, что дело действительно не подсудно антикоррупционному суду. Решая, куда направить дело, суд анализировал содержание обвинительного акта. А именно, что первая часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов передавалась в Киеве в районе Одесской площади, возле ТЦ "Магелан", а остальные 100 тыс. долларов на ул. Физкультуры, 28, в Голосеевском районе Киева.

Место совершения преступления признали решающим для определения подсудности за Голосеевским судом.

24tv.ua "Бриллиантовые прокуроры" Александр Корниец и Владимир Шапакин

Как сообщал OBOZREVATEL, фигурантами дела "бриллиантовых прокуроров" являются первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 млн гривен взятки.

В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также бриллианты и оружие.

Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить. Также вообще не исследовались материалы негласных следственных розыскных действий.

В ноябре 2019 года, по ходатайству прокуроров ГПУ, дело передали в новосозданный Высший антикоррупционный суд. После возвращения в Голосеевский суд дело должны слушать сначала другим составом суда.

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