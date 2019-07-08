"Дедушка смотрел, как умирала внучка": подробности ДТП с пьяным адвокатом под Ужгородом

На Закарпатье суд арестовал на два месяца адвоката, который пьяным насмерть сбил 11-летнюю Александру Богати. OBOZREVATEL узнал подробности жуткой аварии.
Как рассказали нашим журналистам в совете с. Малая Добронь Ужгородского района, трагедия произошла, когда девочка играла рядом с домом.
"В это время с дороги слетел автомобиль, который сбил ребенка, снес дерево и врезался в забор. Все это произошло на глазах дедушки, который в это время находился у ворот. Он видел, как умирала внучка и сейчас находится в состоянии шока. Мы здесь все в шоке", – рассказали в сельсовете.
Водитель въехал в забор
Прокуратура Закарпатской области
Многие жители села знали и любили Сашу, говорят, что это была веселая и добрая девочка. Дома у нее осталась мама Эрика и 1,5-годовалый братик.
По данным "Закарпаття онлайн", за рулем внедорожника находился 35-летний адвокат Николай Кеминь – житель с. Червоное Закарпатской области. Мужчина также занимает должность юрист-консультанта в Сюртовском сельсовете.
В соответствии с декларацией, у Кеминя есть жена и двое детей.
Внедорожник сбил ребенка, снес дерево и врезался в забор
Прокуратура Закарпатской области
Прокуратура Закарпатской области
Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
По данным прокуратуры Закарпатской области, в момент трагедии водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На сегодняшний день мужчина задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Место трагедии
Google. Maps
ДТП произошло в с. Малая Добронь
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области сотрудник полиции устроил масштабное ДТП, в результате которого погибла семья с 10-летним ребенком.
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