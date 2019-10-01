"Даже не остановился!" В Николаеве с женщиной произошло жуткое ЧП в маршрутке

В Николаеве женщина чуть не погибла, выходя из маршрутки. Ее куртку зажало дверьми, а водитель не заметил этого и нажал на газ. Потерпевшую протащило по дороге несколько десятков метров.

Видео с моментом ЧП появилось в интернете, говорится в сюжете ТСН. На ролике видно, что из автобуса на остановке выходило двое человек. Мужчина успел покинуть салон, но одежду женщины зажало в дверях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

После этого маршрутка тронулась. Женщина начала бежать задом, но упала. По словам свидетелей, автобус протащил пострадавшую несколько десятков метров.

В Николаеве произошло жуткое ЧП в маршрутке

"Он даже не остановился, чтобы хотя бы посмотреть, что с ней. Люди подбежали ее поднять", – рассказала очевидец.

Свидетели отметили, маршрутка прекратила движение только после того, как пассажиры в салоне начали громко кричать. Женщина лежала на асфальте – к ней сбежались люди, которые были на остановке. Они вызвали полицию и скорую. Зажатая в дверях куртка смягчила падение. Пострадавшая получила сотрясение мозга и ушибы.

По словам местных жителей, раньше в автобусах дверью не раз зажимало пассажиров. Люди предположили, что в этой ситуации водитель спешил и не заметил женщину.

Пока что его отстранили от работы. Мужчине 55 лет, он имеет немалый стаж и раньше не получал никаких выговоров, рассказали в КП "Николаевпастранс". Все медицинские расходы потерпевшей предприятие взяло на себя.

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