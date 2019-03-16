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Дали достойный отпор: ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе

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На Донбассе 15 марта российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

При этом ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, двух оккупантов уничтожили, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск обстреляли дважды: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов – возле села Широкино.

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Дали достойный отпор: ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе

"24"

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял наши позиции: дважды из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем – в районе села Крымское; из противотанкового ракетного комплекса – возле населенного пункта Новозвановка и из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Дали достойный отпор: ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе

С начала текущих суток, 16 марта, обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники сбили беспилотный летательный аппарат оккупантов.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Бег Сргей
Бег Сргей
Мочи кацапскую нечисть! Мордорскую саранчу в утиль! Слава Украине!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Шо, опять разгромили пару дивизий "российско-терорристических войск" при этом захватив с десяток генералов ГРУ и ФСБ? Зеваю с вас, наши меньшие чубатые папуа -братья)
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Ихтамнеты от страху срут в свои кацапские лосины, поэтому беспорядочно палят, чтобы не дай Бог ВСУ не пошли в наступление. Бздят кацапопидары.
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