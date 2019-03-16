Дали достойный отпор: ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе

На Донбассе 15 марта российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

При этом ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, двух оккупантов уничтожили, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших войск обстреляли дважды: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов – возле села Широкино.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял наши позиции: дважды из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем – в районе села Крымское; из противотанкового ракетного комплекса – возле населенного пункта Новозвановка и из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

С начала текущих суток, 16 марта, обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники сбили беспилотный летательный аппарат оккупантов.

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