Чья Анна? Ученая рассказала об историческом фейке России

Попытки Российской Федерации присвоить биографию и подвиги князя Владимира Великого и его рода своей истории - это лишь потуги искусственно возвысить "Российскую Державу". Ведь каждой империи нужен серьезный фундамент, а без Владимира история России сразу же станет короче на несколько веков.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила доктор философских наук, заведующий отделом истории религии и практического религиоведения Института философии НАНУ Людмила Филипович. По её словам, сейчас в России придерживаются державинской концепции, согласно которой князь Владимир был основателем Руси Московской.

"И получается замечательная историческая реальность: серьезный князь, с которым считалась вся Европа. Почему бы не присвоить эту историю? Что они и делают. Сооружая памятники князю Владимиру, считая, что принцесса Анна - российская принцесса. И при этом с такими идеями они ездят во Францию ​​и рассказывают об этом французском президенту", - возмутилась Филипович.

Впрочем, она заверила, что Эммануэль Макрон - человек образованный и у него точно не возникает сомнений в вопросе "Чья Анна?".

"Потому что он знает - это королева Франции, которая приехала не из Москвы, Суздали, Рязани, Томска или Омска, а приехала она из Киева", - объяснила ученая.

Учитывая эту пропаганду, считает Филипович, не стоит удивляться заявлениям туристов-москвичей: "Ой, какой Киев красивый, непонятно только, что здесь украинцы делают".

"Мы свою историю не сумели написать. То, что мы писали с точки зрения своих интересов, всегда было запрещено - в составе Российской империи, а затем в составе СССР. Нам фактически навязывали чужой взгляд на свою историю", - уверена она.

По мнению ученой, сегодня Украина только начинает наконец-то рассказывать своим гражданам правильную, настоящую историю, о событиях, которые действительно происходили на украинских землях.

"Нам надо относиться к истории с уважением. А оно возникает благодаря знаниям. Если каждый украинец будет себя осознавать потомком именно князя Владимира и принцессы Анны, только не русских, а исключительно киевских, тогда у нас в головах наступит порядок и мы будем правильно себя позиционировать в этом мире", - подытожила Филипович.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко высмеял российские СМИ, назвав их "фейком".

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