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Чья Анна? Ученая рассказала об историческом фейке России

1.2тЧитать материал на украинском

Попытки Российской Федерации присвоить биографию и подвиги князя Владимира Великого и его рода своей истории - это лишь потуги искусственно возвысить "Российскую Державу". Ведь каждой империи нужен серьезный фундамент, а без Владимира история России сразу же станет короче на несколько веков.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила доктор философских наук, заведующий отделом истории религии и практического религиоведения Института философии НАНУ Людмила Филипович. По её словам, сейчас в России придерживаются державинской концепции, согласно которой князь Владимир был основателем Руси Московской.

"И получается замечательная историческая реальность: серьезный князь, с которым считалась вся Европа. Почему бы не присвоить эту историю? Что они и делают. Сооружая памятники князю Владимиру, считая, что принцесса Анна - российская принцесса. И при этом с такими идеями они ездят во Францию ​​и рассказывают об этом французском президенту", - возмутилась Филипович.

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Впрочем, она заверила, что Эммануэль Макрон - человек образованный и у него точно не возникает сомнений в вопросе "Чья Анна?".

"Потому что он знает - это королева Франции, которая приехала не из Москвы, Суздали, Рязани, Томска или Омска, а приехала она из Киева", - объяснила ученая.

Учитывая эту пропаганду, считает Филипович, не стоит удивляться заявлениям туристов-москвичей: "Ой, какой Киев красивый, непонятно только, что здесь украинцы делают".

"Мы свою историю не сумели написать. То, что мы писали с точки зрения своих интересов, всегда было запрещено - в составе Российской империи, а затем в составе СССР. Нам фактически навязывали чужой взгляд на свою историю", - уверена она.

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По мнению ученой, сегодня Украина только начинает наконец-то рассказывать своим гражданам правильную, настоящую историю, о событиях, которые действительно происходили на украинских землях.

"Нам надо относиться к истории с уважением. А оно возникает благодаря знаниям. Если каждый украинец будет себя осознавать потомком именно князя Владимира и принцессы Анны, только не русских, а исключительно киевских, тогда у нас в головах наступит порядок и мы будем правильно себя позиционировать в этом мире", - подытожила Филипович.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко высмеял российские СМИ, назвав их "фейком".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаЭфиры Oboz TVПрямая трансляцияРоссийско-украинский конфликт
Персона
Людмила Филипович
Место
Украина
Объекты
пропагандаРоссияУкраинаКонфликт война
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
И уж к вылупившемуся в конце XX века территориальному недоразумению Украина, на 90 % состоящему из завоёванных москалями земель, Анна Ярославна точно не имеет
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Сооружая памятники князю Владимиру, считая, что принцесса Анна - российская принцесса. И при этом с такими идеями они ездят во Францию ​​и рассказывают об этом французском президенту", - возмутилась Филипович." Брехливость-характерная черта украинства:Путин назвал Анну не российской, а русской, так же её называли и сами французы.В XVII в., после перестройки соборного храма аббатства Святого Винсена, у входа в собор появилась скульптура в полный рост, в короне, с длинными косами, с миниатюрной моделью собора в левой руке. На постаменте памятника Анне Ярославне в аббатстве Святого Винсена была надпись «Anne de Russie Reine de France (Анне русской, королеве Франции) 27 сентября 2013 г. здание церкви в Санлисе было приобретено епархией святого Владимира Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) за €203 тысячи, собранных силами украинцев Франции, Великобритании, США, Канады и Украины. После этого надпись на постаменте памятника была изменена – вместо «Anne de Russie Reine de France» стало «Anne de Kiev Reine de France» …
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну цука рагули ,чья Анна,чей Крым,Херои Круч, Бандера понад усе,вам обсоски поросячьи заняться не чем больше?Идите лепите кизяки,готовтесь к зиме,делай те че нибудь,что вы блядь за идиоты такие?
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