"Превращается в СССР": Чубаров рассказал о катастрофе в оккупированном Крыму

Оккупированный Россией Крым стал все больше напоминать СССР последних годов своего существования. Это вызывает отчаяние даже у тех, кто являлся сторонником российского вторжения на украинский полуостров.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Апострофу". Он подчеркнул, что ситуация на оккупированной территории ухудшается все больше и больше.

Аннексированный Крым Укринформ

"Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма – есть благо, уже совсем не надеются на это. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи", – сказал он.

"Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение", – добавил Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, крымский пророссийский блогер Александр Горный заявил, что на оккупированном полуострове, как и в России, население разочаровалось во власти и больше не ждет хороших новостей.

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