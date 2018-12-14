''Думали, их считают предателями!'' Рассказ родителей пленных украинских моряков

18 дней пленные украинские моряки не получали никакой информации о том, как их поддерживает вся страна. Некоторые из них боялись, что на родине их считают предателями. Далеко не всем военным позволили пообщаться с родными. А у раненых во время захвата кораблей моряков все еще серьезные проблемы со здоровьем.

О том, как держатся военнопленные-узники Кремля, OBOZREVATEL побеседовал с их родными и адвокатами.

Серьезно ранен в плечо

У моряка Василия Сороки тяжелое ранение плеча, рука в гипсе, он не может ею шевелить. Так что все рассказы российских служб о том, что ребята ранены легко – неправда.

Василий Сорока Facebook Василия Сороки

"Василий ранее занимался спортом, а сейчас, видимо, из-за руки он ничего не может делать", – рассказал OBOZREVATEL отец Виктор Сорока.

Пока моряки находились в Крыму, сестра Василия и его супруга ездили туда и пытались попасть на свидание. Однако оккупационные власти не позволили. "Сын напишет прошение о том, чтобы позволили встречу с родными, и если разрешат, то сразу полетим в Москву", – говорит Виктор.

Сейчас для моряков очень важна поддержка украинцев. Сестра Василия предлагает слать им письма. Делать это нужно на русском языке, также ничего не писать о политике, поскольку цензура может это не пропустить.

"За 18 дней впервые к Василию смог попасть его адвокат. Ребята ничего не знали о том, что происходит в Украине, как их поддерживает не только страна, но и весь мир. Они думали, что их считают предателями! Адвокат рассказал ему о том, что происходит на самом деле, передал письмо от президента Порошенко со словами поддержки. У Василия выступили слезы. Потому он смог собраться", – поделился с нами Виктор Сорока.

Роман Мокряк НВ

Отец Романа Мокряка, Николай, говорит, что никакой связи с сыном у них тоже до сих пор не было. "Мы спрашивали, можно ли как-то организовать хотя бы звонок... Адвокат говорит, что пока не обещает. Но Роман держится нормально, он молодец, оптимист", – рассказал OBOZREVATEL Николай.

До сих пор не было связи и у семьи Андрея Артеменко. "Знаю, что у него был наш консул, адвокат пока еще не встречался. Поэтому мы даже не знаем, какое у него ранение. От него было только одно письмо, там буквально два предложения: "Жив, все нормально". Очень сдержано, возможно, так надо", – сообщил нам отец Андрея Артеменко – Анатолий.

Дома моряка ждут родители, братья и его девушка. Все очень за него переживают.

Андрей Артеменко Facebook Андрея Артеменко

Выдали костыли

Самый молодой пленный моряк Андрей Эйдер сообщил, что в его камере наконец-то поменяли "Русское радио" на "Европу Плюс". Ведь арестованные по правилам имеют право слушать только один радиоканал.

Андрей при нападении россиян на МБАК "Бердянск" также был ранен. По словам его адвоката Александры Марковой, у него остался осколок в ноге и плохо сгибается колено, ему выдали костыли.

"Осколок в ноге остался. Скоро ему будет назначено УЗИ. Повода для беспокойства нет, этот вопрос скоро решится. Самочувствие его в норме, он бодр и весел. Сейчас решается вопрос о разрешении Андрею позвонить родным. Я оставила ему контакт его мамы и мой, и сказала, что эти телефоны он должен помнить наизусть. Что касается радио, то это действительно единственный источник информации", – сообщила OBOZREVATEL Александра Маркова.

Андрей Эйдер Facebook Андрея Эйдера

Относительно освобождения украинских моряков, адвокат говорит, что пока комментировать это преждевременно.

Адвокаты проводят жеребьевку

Известный российский адвокат Николай Полозов, который координирует группу защитников пленных моряков, также отстаивает права еще одного украинского военнопленного, капитана 2-го ранга Дениса Гриценко. С ним Полозову уже удалось увидеться.

"Да, я с ним виделся. Он чувствует себя хорошо, у него достаточно высокий моральный дух. Он находится в Лефортово, в камере с еще одним фигурантом другого уголовного дела, россиянином. Никакого давления к нему не применяется. Благодаря волонтерам у него есть одежда, продукты, предметы первой необходимости. Он себя считает военнопленным и отказывается давать показания. С русским языком у него проблем нет, он сказал, что переводчика ему не нужно, он понимает", – рассказал OBOZREVATEL Николай Полозов.

Денис Гриценко 1k.com.ua

По словам Полозова, до сих пор не все защитники успели увидеться с моряками, поскольку работа изолятора препятствует этому.

"В Лефортово практически невозможно попасть защитникам. Там работает всего шесть помещений, где с арестованными могут встречаться адвокаты и следователи. Приоритет отдается следователям. А адвокаты вынуждены каждую пятницу проводить жеребьевку, кто на следующей неделе сможет попасть к своим подзащитным. Учитывая, что там сидит не одна сотня человек, то в день туда могут попасть от 0 до 6 адвокатов. Такая система существует много лет, поэтому попасть в Лефортово адвокатам физически почти невозможно", – отметил Полозов.

Сейчас принято решение, что перед проведением следственных действий адвокатам будут предоставлять возможность пообщаться с моряками в следственном управлении.

"Это ненормально. Я уверен, если бы была политическая воля, то работу СИЗО можно было бы организовать так, чтобы адвокаты могли чаще видеться со своими подзащитными в СИЗО в специально оборудованных помещениях. Я буду говорить об этом с уполномоченной по правам человека в Украине Денисовой, и с ее российской коллегой Москальковой", – говорит Полозов.

Также, по словам российского защитника, от других моряков жалоб не поступало, они теперь знают, что за них борется вся страна, и верят, что их освободят.