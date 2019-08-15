ЧП с самолетом в Крым: весь экипаж угодил в "Миротворец"

Экипаж российского самолета, который летел в Крым и аварийно сел в кукурузном поле, внесен в базу украинского сайта "Миротворец".

Как сообщается на странице проекта в Twitter, причина – незаконное посещение временно аннексированного украинского полуострова.

Экипаж, внесенный в базу "Миротворца" Скриншот сайта "Миротворец"

"Весь экипаж недоразвившегося самолета российского агрессора уже в чистилище. За неоднократное сознательное нарушение границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей на оккупированную захватчиками территорию", – объяснили в "Миротворце".

Самолет РФ сел на поле Gorodvo.ru

ВЕСЬ ЭКИПАЖ НЕДОРАЗВИВШЕГОСЯ САМОЛЕТА РОССИЙСКОГО АГРЕССОРА УЖЕ В ЧИСТИЛИЩЕ

За неоднократное сознательное нарушение границы 🇺🇦 с целью проникновения в захваченный 🇷🇺 оккупантами Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей и на оккупированную 🇷🇺 захватчиками территорию. pic.twitter.com/70ZzOv2Qf4 — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) 15 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, испуганные пассажиры самолета А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье), поблагодарили пилотов за спасенные жизни.

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