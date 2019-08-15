Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ЧП с самолетом в Крым: весь экипаж угодил в "Миротворец"

2.6т Читать материал на украинском

Экипаж российского самолета, который летел в Крым и аварийно сел в кукурузном поле, внесен в базу украинского сайта "Миротворец".

Как сообщается на странице проекта в Twitter, причина – незаконное посещение временно аннексированного украинского полуострова.

Экипаж, внесенный в базу "Миротворца"

Экипаж, внесенный в базу "Миротворца"

Скриншот сайта "Миротворец"

"Весь экипаж недоразвившегося самолета российского агрессора уже в чистилище. За неоднократное сознательное нарушение границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей на оккупированную захватчиками территорию", – объяснили в "Миротворце".

Новости
"Я из самолета, который упал!" Появились душещипательные детали ЧП с лайнером в России. Видео

Самолет РФ сел на поле

Самолет РФ сел на поле

Gorodvo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, испуганные пассажиры самолета А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье), поблагодарили пилотов за спасенные жизни.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
11
21
Смешно
8
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Да сколько можно габону дно пробивать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Maxonin Igor
Maxonin Igor
Внесли не внесли кому какая разница ,миротворец ,многоборец ,с мозгамиборец и еще хрен знает чего бОрец .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Serov Oleg
Serov Oleg
укрогиббоны в своем репертуаре...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...