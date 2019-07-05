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"Четыре служебных расследования": начальник патрульной полиции рассказал о взбунтовавшейся "леди-коп"

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Патрульный полицейский из Одессы Зоя Мельник сделала публичное заявление после того, как ее уведомили об увольнении по дисциплине.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"Каждый пост об ужасах в патруле у ребят появляется почему-то только после того, как им доведут, что они готовятся на увольнение по дисциплине. То есть: четыре года работал нормально, а сейчас "не могу терпеть", - написал Жуков.

Евгений Жуков и Зоя Мельник

Евгений Жуков и Зоя Мельник

Он также сообщил, что за четыре года по этой причине уволены 223 сотрудника патрульной полиции.

"Людей, которые специально не выполняют свои обязанности, а перекладывают на товарища и систематически нарушают дисциплину, не так уж и много. Но, увы, они есть. Как и в любой другой организации или коллективе. За 4 года из 16 000 человек за систематическое нарушение дисциплины было уволено 223 сотрудника", - заявил начальник Департамента патрульной полиции.

Что касается Зои Мельник, то, по словам Жукова, у нее уже четвертое служебное расследование. Также начальник Департамента выложил хронометраж служебной деятельности за первое полугодие.

"Четыре служебных расследования": начальник патрульной полиции рассказал о взбунтовавшейся "леди-коп"

На скриншоте указано, что у полицейской за полгода 60 прогулов/опозданий, два взыскания, а также 20 жалоб на нее.

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Как сообщал OBOZREVATEL, полицейская 2-го взвода 1-й роты 3-го батальона патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник рассказала о том, что происходит в полиции области и попросила помощи и поддержки.

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Темы
КриминалБорьба с коррупцией в УкраинеРеформы в Украине
Персоны
Зоя МельникЕвгений Жуков
Место
Украина
Теги
патрульная полицияНациональная полиция Украины
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Завжди вірив керівникам, особливо ментовським, особливо "щирим українцям", армянського походження (автоматично пригадується чесний сумний кінь з рос. МЗС). А те що писала Зоя Мельник - це звичайний наклеп. Не можу ж я повірити своїм очам, коли бачу саме таке, як пише Зоя, краще повірити мусорським керівникам.
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