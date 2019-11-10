Черная пятница по-украински: какие уловки готовят продавцы и как не попасться к ним на крючок

29 ноября в Украине пройдет "черная пятница". Уже сейчас многие магазины заманивают предстоящими распродажами. Обещают скидки до 70%. Однако опытные люди говорят, что в этот день нужно сохранять холодный разум и не торопиться с покупками.

Лучше заранее отслеживать цены, иначе можно купить товар не только без скидки, но даже и дороже. К каким уловкам прибегают магазины в "черную пятницу" в материале OBOZREVATEL.

За месяц отслеживаю цены

Маргарита Савчук уже много лет увлекается покупками на распродажах. "Я несколько лет прожила в Европе и прекрасно знаю, как нужно экономить. Там "черная пятница" действительно праздник для шоппоголиков. Но я не из их числа, потому что мне приходилось укладываться в бюджет. И я научилась покупать на сезонных распродажах, и во время "черной пятницы", – поясняет Маргарита.

"Черная пятница" – праздник для шоппоголиков

Она говорит, что в Украине в последние год-два появились реальные скидки в такие дни, но все равно ухо нужно держать востро.

"Я за месяц планирую, что мне нужно купить в "черную пятницу", отыскиваю подходящие вещи в онлайн магазинах, складываю их в корзину. И мониторю цены хотя бы раз в три дня. А в "черную пятницу" смотрю, на что реально есть скидка. Если вещь стала стоить всего на 10-20% дешевле, я не беру, потому что это обман.

Все, что начинается с 30%, уже можно рассматривать. Бывает, что вещь не только не подешевела, а еще и подорожала. А я не люблю, когда меня держат за идиотку", – говорит Маргарита.

Она даже вывела свою формулу. По ее словам, купить хорошие настоящие духи в "черную пятницу" невозможно. Очень часто на дорогие бренды никто даже не делает скидок. С крупной бытовой техникой продавцы обманывают.

С крупной бытовой техникой продавцы часто обманывают

"Обычно они заранее поднимают цену, а в "черную пятницу" возвращают нормальную цену. Если есть исключение, то это либо устаревшая модель, либо есть какой-то изъян. Я однажды купила так стиральную машину, потом намучилась, сдавая ее назад", – возмущается женщина.

Тоже касается и ходовой техники – чайников, микроволновок, тостеров. Лучше дела обстоят с одеждой. Тут, по мнению Маргариты, действительно можно купить вещь со скидкой 40%: "Я так купила куртку и сапоги. Правда, мне повезло, что у меня 36 размер, а там оставались только маленькие или большие экземпляры".

Просто чистят склады

Маркетолог Сергей Попенко говорит, что "черная пятница", это хороший способ для самих магазинов очистить склады для закупки новых товаров.

"Черная пятница" – хороший способ почистить склады для новых товаров

"В течение года на складах скапливаются товары, которые не были проданы вовремя. Это не значит, что они какие-то плохие. Просто, что-то устарело, что-то продавали по завышенной цене и не смогли сбыть. Есть модели прошлых коллекций. Часто не могут продать очень дорогие плазмы, пылесосы, музыкальные центры, компьютеры. Это все развозят по разным точкам, затем дают рекламу, что можете купить плазму со скидкой -60%.

Люди хорошо клюют. Они приходят, а телевизор продают в другом магазине сети, но продавец им предлагает лучшую модель. Люди пришли с деньгами и готовы потратить, не возвращаться же им домой с пустыми руками", – рассказывает Сергей Попенко.

Еще одна уловка маркетологов – продавать товар с нагрузкой. Часто это касается косметики, шампуней, средств для кухни и ванн. "Мы так делали – к дорогому крему для лица добавляли крем для рук за полцены, у которого через несколько месяцев закончится срок годности. Могли вообще давать это средство в подарок.

Например, покупаете два крема, третий – в подарок. Конечно, у подарка скоро выйдет срок годности, но на данный момент он нормальный. На новую продукцию скидка не может быть больше 10-20%", – поясняет Даша Чернявская, маркетолог онлайн магазина французской косметики.

Еще одна уловка маркетологов: продавать товар с нагрузкой

Сбывают старые модели и переклеивают ценники

Что касается магазинов одежды, то тут чаще всего в "черную пятницу" вывешивают вещи старых коллекций, те, что не были раскуплены. "Новая коллекция вряд ли будет участвовать в "черной пятнице". А вот залежавшиеся модели можно продать в этот день со скидкой 50-70%. На дверях магазина, в витринах будет реклама, что тут все со скидкой 50-70%, народ на это клюет. В прошлый раз мы очень хорошо разгрузили склад от старых моделей", – говорит продавец магазина спортивной одежды.

Также в "черную пятницу" можно разочароваться, наткнувшись на платье мечты, но на два размера больше, чем нужно. "Во время таких распродаж очень часто сбывают товары, у которых остался только один размер. Потому что ходовые размеры давно раскуплены. Дело в том, что наша "черная пятница" отличается от американской. Там огромные скидки объявляют на весь ассортимент магазина без исключения.

Продавцы часто сбывают залежавшиеся товары и последние размеры

У нас же в ночь перед пятницей меняют все – и ценники, и сами товары. Новые и ходовые прячут, старые и последние размеры вывешивают. Естественно практикуют и обман: под желтым ценником с новой ценой можно обнаружить, что раньше он стоил столько же или даже дешевле. В неразберихе, когда все все хватают, и такое проходит", - уверяет продавец одного из сетевых массмаркетов одежды.

Дешевые телефоны только "серые"

Виталий Барчан, эксперт по технике и гаджетам не советует надеяться любителям iPhone в "черную пятницу" купить со скидкой крутой гаджет. "В официальных магазинах все зависит от того, даст ли производитель скидки на свой товар. Потому что накрутка магазина там совсем маленькая, товар и так дорогой", – поясняет Барчан.

С телефонами сложнее: скидки дают на относительно устаревшие модели

Поэтому смотреть крутое "яблоко" со скидкой нужно разве что в онлайн магазинах, куда могут попадать "серые" товары.

"Очень много гаджетов везут в серую. Это когда, к примеру, в Польше они покупаются по дилерской цене. При пересечении границы им еще возвращают НДС. Тут они не растамаживают и ничего не платят. В таком случае разбег в цене от легальных телефонов может быть до 20%. Но официальные продавцы соревноваться с "серым" рынком не будут", – говорит Барчан.

Что касается других телефонов известных марок, то скидки на них тоже зависят от того, снизит ли сам производитель цены на них. Что бывает достаточно редко.

Что касается остальной техники, то, как правило, в "черную пятницу" будут сбывать залежалый товар. "Обычно предлагают в нагрузку к товару какой-то другой, наушники, например, с большой скидкой. А также "черная пятница" хороший повод сбыть относительно залежалый товар.

Относительно, потому что рынок электроники очень быстро обновляется. Меняется версия блютуз приемника и все, предыдущая модель уже считается устаревшей. А любители техники очень реагируют на это", – поясняет Барчан.

Как обманывают в "черную пятницу"

Директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что в Украине на самом деле не существует таких больших скидок, как в других странах. "Проводить распродажи хорошо только в том случае, если общество имеет высокую покупательскую способность, если есть такая традиция и люди готовятся к "черной пятнице". В Европе, Америке люди специально откладывают деньги на "черную пятницу", у нас же слово "откладывать" уже даже подзабылось", – считает Дорошенко.

Главное в этот день сохранить холодный разум

Что касается обмана покупателей, то в других странах покупателей защищает от этого добросовестная конкуренция. У нас такого нет, как и нет реальной защиты потребителя.

"На "черную пятницу" у нас покупаются люди, которые не имеют опыта участия в распродажах. Им говорят, что скидка 30%, но проверить этого они не могут. Я, например, покупаю только в тех магазинах, где знаю цену. Заранее планирую, что я хочу купить в этот день. И если магазин меня обманет, то больше я сюда не приду", – говорит Дорошенко.

Сами украинцы делятся своими впечатлениями от покупок в "черную пятницу". "В прошлом году в известном интернет-магазине увидела рюкзак для ребенка. Написано, что обычная цена 450 грн, а вот сегодня 399 грн. Захожу через пару дней, когда весь этот психоз прошел, смотрю, а рюкзачок уже 330 грн. Ну и что это за "пятница"?", – возмущается Ирина из Винницы.

Нужно знать, что именно хотите купить на распродаже и промониторить цены

"Я хотела купить робот-пылесос, обычная цена 7500 грн. Дождалась пятницы, захожу в этот онлайн магазин, а он стоит 7777 грн. Люди пишут возмущенные отзывы, менеджеры их тут же удаляют", – вспоминает Светлана Слюсаренко из Киева.

А Анна из Киевской области охотилась за варочной панелью, она дома делает ремонт и обновляет технику: "До "черной пятницы" стоила 5500 грн, за неделю до пятницы 7000, а в саму пятницу – 6000 грн. Я расстроилась".

Часто обманывают и в онлайн магазинах

Не повезло и киевлянину Василию Левченко. Он в прошлом году собрался в день огромных распродаж купить зимние шины на машину. "Закинул в корзину в онлайн магазине, они стоили тогда 2490 грн. Захожу в "черную пятницу", глазам не верю, цена 3050 грн. Это что за черт! А после распродажи они вообще стали стоить 3450 грн", – рассказывает киевлянин.

Хотя есть и те, кому реально повезло в пятницу купить товары подешевле. Кто-то купил любимый шампунь, кому-то повезло с электро простынью и миксером. А кто-то стал обладателем дешевой машинки для стрижки волос.

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