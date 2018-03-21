Человеческие останки в Запорожье: открыто уголовное дело

Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что касательно тонн человеческих останков, обнаруженных в промышленной зоне Запорожья, открыто уголовное дело.

"24 декабря 2017 Днепровским отделом полиции были проведены следственные действия по поводу выявленных опасных отходов в Запорожской области. К участию в следственных действиях были привлечены инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции в Запорожской области. Выяснилось, что территория принадлежит фирме ООО "Муниципальная экологическая компания", которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья", – сказано в пресс-службе.

Отмечается, что в следственных действиях участвовал человек, представившийся директором компании.

"Им были проинформированы, что компания является пользователем здания для хранения отходов от оказания медицинских услуг. Однако подтверждающих документов на право пользования помещением, а также документов, удостоверяющих происхождение или владельца опасных отходов, лицом, представившимся директором, не предоставлено", – отметили в министерстве.

Кроме того, компания отсутствует в перечне лицензиатов на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами, который размещен на официальном портале Министерства экологии и природных ресурсов.

"Поэтому в соответствии с требованиями действующего законодательства ООО "Муниципальная экологическая компания" не имеет правовых оснований для деятельности по сбору, перевозке и хранению опасных отходов. Сейчас возбуждено уголовное дело", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал "Обозреватель", местные жители рассказали о медицинских инструментах и человеческих останках в заброшенном здании склада 21 марта.