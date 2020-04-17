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17 апреля • обновлено в 09:26
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Бывший террорист отказался от обмена и наехал на "ЛНР". Видео

2.7т
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При обмене пленными 16 апреля четверо из тех, кого должны были передать на подконтрольную боевикам "Л/ДНР" территорию, отказались покидать Украину.

Они заявили, что отныне не хотят иметь отношения к тем, на чьей стороне были раньше, сообщает "24 канал" (чтобы посмотреть видео признания, доскролльте новость до конца).

В частности, на кадрах мужчина объясняет, что раньше воевал за "ЛНР", однако сейчас его помиловали, и он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

Бывший террорист отказался от обмена

Бывший террорист отказался от обмена

Представительница подконтрольной боевикам территории Ольга Кобцева подчеркнула, что в заявлении мужчина написал совсем другое: мол, он выразил желание быть освобожденным по политическим договоренностям в результате обмена.

"Вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку?" – спросила Кобцева.

Однако тот отметил, что он хотел освободиться только от "ответственности за участие в войне против Украины" на стороне террористов.

"Я воевал за "ЛНР". А теперь меня помиловали. Мы в расчете... Это своеобразная программа очистки, так понятнее?" – сказал мужчина.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

24tv.ua

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Обмен пленными Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ЛНР обмен
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