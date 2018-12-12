''Спасибо, Путин!'' Экс-коп Харькова принял российское гражданство

Бывший харьковский патрульный Денис Кучеренко принял российское гражданство.

Как выяснил OBOZREVATEL, ранее он служил во 2-м батальоне Харькова. Получением российского паспорта похвастался в Instagram. "Спасибо всем, кто в трудную минуту мне помог, спасибо всем, кто хоть как-то причастен к получению этого паспорта… Спасибо МВД РФ, спасибо ФСБ РФ, спасибо всем службам и спецслужбам. Спасибо В. В. Путину, спасибо, Россия!" – написал Кучеренко.

Те, кто знал Кучеренко, рассказывают, что коп попался на разборке чужого автомобиля. "Была история, что трое патрульных угнали, разобрали и продали по частям автомобиль. Также они вымогали деньги у владельца авто. Так вот, среди них был и Кучеренко", – рассказал нам один из патрульных.

Кучеренко похвастался российским паспортом Instagram Дениса Кучеренко

Кучеренко проходит по делу о превышении служебных полномочий. Правда, еще до вынесения приговора он оказался в России.

В прокуратуре Харьковской области сообщили OBOZREVATEL, что Кучеренко сейчас находится в розыске.

Судя по декларации, в патрульную службу он пришел в июле 2017 года, а уволился в конце апреля этого года. В документе указано, что проживает бывший коп с родителями в квартире. В семье есть ВАЗ 2006 года выпуска. За шесть месяцев 2017-го Денис заработал в полиции 35 тыс. грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье вор ограбил патрульных. Он выдавил стекло в "Приусе" и украл алкотестер. Патрульным грозит лишение премии.