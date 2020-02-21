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22 февраля • обновлено в 00:08
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Работать будут с доступом к гостайне: Арахамия объявил о секретном видео по наступлению террористов на Донбассе

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу для расследования наступления террористов на позиции Вооруженных сил на Донбассе 18 февраля.

Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 21 февраля. Он уточнил, что у правительства есть оперативное видео закрытого характера, показывающее события в зоне ООС.

"Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию", – отметил политик.

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"Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", – добавил Арахамия.

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

РБК-Украина

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ООС Новости ЛНР Верховная Рада Украины Новости Донбасса Новости ДНР
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