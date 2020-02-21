Работать будут с доступом к гостайне: Арахамия объявил о секретном видео по наступлению террористов на Донбассе

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу для расследования наступления террористов на позиции Вооруженных сил на Донбассе 18 февраля.

Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 21 февраля. Он уточнил, что у правительства есть оперативное видео закрытого характера, показывающее события в зоне ООС.

"Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию", – отметил политик.

"Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", – добавил Арахамия.

Война на Донбассе. Иллюстрация РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе.

В результате боя, который продолжался у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери. Погиб гранатометчик Максим Хитайлов 1997 года рождения.

Он служил в 72-ой отдельной механизированной бригаде ВСУ. Парень был родом из Полтавской области.

21 февраля в Полтаве попрощались с убитым защитником.

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