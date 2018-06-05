Бои не прекращаются: "Л/ДНР" потерпели поражение на Донбассе

В понедельник, 4 июня, подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В результате террористы "Л/ДНР" понесли потери - двое убитых и шестеро раненых, передает пресс-центр ООС.

Украинские военные за сутки не пострадали.

Война на Донбассе 24 Канал

Так, бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. На горловском направлении - в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. На мариупольском направлении - в районе населенного пункта Лебединский.

Российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 4 июня на Донбассе разгорелся серьезный бой. Взрывы были слышны в районе Донецкой фильтровальной станции. О разрушениях и пострадавших пока неизвестно.