ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Оккупанты паникуют": ветеран АТО рассказал о наступлении ВСУ на Донбассе

2.9тЧитать материал на украинском

Улучшение позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вызывает панику у российских оккупантов.

Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, комментируя новость о взятии новых территорий в Марьинке, в нескольких сотнях метров от оккупированного Донецка.

Гай подчеркнул, что на востоке Украины нет "сепаров". По его словам, там находятся "коллаборанты, российские наемники и военнослужащие".

"Они паникуют. Достаточно почитать форумы, обращения разного казачества. Эта паника доходит и до РФ. Посмотрите на заявления Гиркина и других людей, которые участвовали в оккупации Украины. Конечно, они паникуют. Они понимают, что Украина наращивает свои возможности", – рассказал волонтер.

Новости
"План готовили не месяц": в ВСУ раскрыли подробности прорыва на Донбассе

Он обратил внимание, что последние два года Украина планомерно и постепенно, каждый месяц-другой, улучшает свои тактические позиции.

"Мы не нарушаем Минских договоренностей. А просто занимаем более удобные позиции согласно оперативной обстановке, которая постоянно меняется", – объяснил Гай.

При этом РФ, предупредил он, пытается использовать подобные действия, чтобы обвинить Украину в каких-либо нарушениях.

"Но мы показываем, что тут довольно все мирно происходит. Нет жертв среди мирного населения. С нашей стороны не используется оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Так что все, слава Богу, нормально", – заключил ветеран АТО.

ВСУ постепенно и планомерно улучшают свои позиции на Донбассе

ВСУ постепенно и планомерно улучшают свои позиции на Донбассе

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
ООСВооруженные силы УкраиныбоевикиРоссия - страна-агрессор
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
3
Смешно
16
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А какие претензии могут быть? Выпиливание ватоправославных это богоугодное дело и благое. Вопли Ватного Халифата вообще можно пропускать мимо ушей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Михаил Устинов
Михаил Устинов
По ходу давно в пяточку не получали
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel