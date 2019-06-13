"Оккупанты паникуют": ветеран АТО рассказал о наступлении ВСУ на Донбассе

Улучшение позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вызывает панику у российских оккупантов.

Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, комментируя новость о взятии новых территорий в Марьинке, в нескольких сотнях метров от оккупированного Донецка.

Гай подчеркнул, что на востоке Украины нет "сепаров". По его словам, там находятся "коллаборанты, российские наемники и военнослужащие".

"Они паникуют. Достаточно почитать форумы, обращения разного казачества. Эта паника доходит и до РФ. Посмотрите на заявления Гиркина и других людей, которые участвовали в оккупации Украины. Конечно, они паникуют. Они понимают, что Украина наращивает свои возможности", – рассказал волонтер.

Он обратил внимание, что последние два года Украина планомерно и постепенно, каждый месяц-другой, улучшает свои тактические позиции.

"Мы не нарушаем Минских договоренностей. А просто занимаем более удобные позиции согласно оперативной обстановке, которая постоянно меняется", – объяснил Гай.

При этом РФ, предупредил он, пытается использовать подобные действия, чтобы обвинить Украину в каких-либо нарушениях.

"Но мы показываем, что тут довольно все мирно происходит. Нет жертв среди мирного населения. С нашей стороны не используется оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Так что все, слава Богу, нормально", – заключил ветеран АТО.

ВСУ постепенно и планомерно улучшают свои позиции на Донбассе Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным штаба ООС, за последний год украинским военным удалось без нарушения Минских соглашений отвоевать на Донбассе около 24 км² территории.

В начале июня бойцы ВСУ заставили оккупантов отступить и заняли ряд покинутых вражеских позиций возле н.п. Водяное (под Мариуполем).

12 июня стало известно, что бойцы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила заняли новые позиции в Марьинке. Теперь они находятся всего в нескольких сотнях метров от Александровки и самого Донецка.

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