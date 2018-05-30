Бабченко мог спастись: друг показал переписку

Известный блогер Валентин Гаденов показал свою последнюю переписку с убитым журналистом Аркадием Бабченко, в которой предлагал ему встретиться незадолго до преступления.

Судя по скриншотам, выложенным в Facebook, журналист предложил встретиться позже, однако, вечером 29 мая его убили.

"Если бы ты пошел сегодня со мной, Аркаша... Может, этого бы не случилось..." - написал Гаденов.

Ранее также была опубликована переписка Бабченко, в которой он писал, что считает Украину свободной страной, в которой "по подъездам не стреляют".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) своим новым стихом пригрозил убийцам Аркадия Бабченко.