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Бабченко мог спастись: друг показал переписку

4.6тЧитать новость на украинском

Известный блогер Валентин Гаденов показал свою последнюю переписку с убитым журналистом Аркадием Бабченко, в которой предлагал ему встретиться незадолго до преступления.

Судя по скриншотам, выложенным в Facebook, журналист предложил встретиться позже, однако, вечером 29 мая его убили.

"Если бы ты пошел сегодня со мной, Аркаша... Может, этого бы не случилось..." - написал Гаденов.

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Ранее также была опубликована переписка Бабченко, в которой он писал, что считает Украину свободной страной, в которой "по подъездам не стреляют".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) своим новым стихом пригрозил убийцам Аркадия Бабченко.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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