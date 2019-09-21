Авто "всмятку": на Полтавщине произошло смертельное тройное ДТП

В Миргороде Полтавской области в субботу, 21 сентября, произошло тройное ДТП, в результате которого погибли 2 человек, еще 2 пострадали.

Авария случилась около 1:00 ночи на улице Хорольской, информирует пресс-служба областной полиции.

Там произошло столкновение легкового автомобиля Ford Mondeo, микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Hover.

Фото с места ДТП pl.npu.gov.ua

В аварии погибли водитель и пассажирка Ford Mondeo, оба 1978 года рождения. Двое пассажиров микроавтобуса Mercedes Vito получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Всего на момент столкновения в микроавтобусе находились 7 человек, среди них – 7-летний ребенок. Водитель внедорожника не пострадал.

В полиции отметили, что все транспортные средства получили значительные механические повреждения.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП", – добавили правоохранители.

Фото с места ДТП pl.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Полтаве спецслужбы задержали опаснейшую банду "Самвела Донецкого" и самого 60-летнего главаря группировки.

Их подозревают в рэкете, убийствах, похищении людей и торговле оружием и инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.

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