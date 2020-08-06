Ем через трубочку, челюсть не открывается, – Луговая о последствиях нападения в поезде

Анастасия Луговая.
Телеведущая Анастасия Луговая, которая пережила нападение и попытку изнасилования в поезде Мариуполь – Киев, сообщила, что может есть только через трубочку.
На своей странице в Instagram женщина рассказала, что по повторному КТ у нее диагностировали перелом челюсти в двух местах.
"Но так как изначально было зашунтировано две челюсти, то по лечению все правильно", – написала она. Украинка добавила, что ее челюсть не открывается и принимать пищу очень затруднительно.
Instagram / Анастасия Луговая
Instagram / Анастасия Луговая
Луговая добавила, что у нее также проблемы со зрением. "Нужно провериться повторно через месяц, так как возможно резкое ухудшение зрения. Сейчас левый глаз видит хуже, чем "до", но я надеюсь, что это скоро пройдет", – рассказала ведущая.
Скриншот
Скриншот
Instagram / Анастасия Луговая
Instagram / Анастасия Луговая
Анастасия Луговая после нападения Instagram-страница журналистки
Как сообщал OBOZREVATEL :
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж потерпевшей рассказал, что нападающий хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета.
"Укрзалізниця" подтвердила, что нападающего задержали и передали правоохранителям, а также попросили прощения у пострадавшей пассажирки.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Позже Луговая рассказала, как мужчина спланировал нападение.