Ем через трубочку, челюсть не открывается, – Луговая о последствиях нападения в поезде

Телеведущая Анастасия Луговая, которая пережила нападение и попытку изнасилования в поезде Мариуполь – Киев, сообщила, что может есть только через трубочку.

На своей странице в Instagram женщина рассказала, что по повторному КТ у нее диагностировали перелом челюсти в двух местах.

"Но так как изначально было зашунтировано две челюсти, то по лечению все правильно", – написала она. Украинка добавила, что ее челюсть не открывается и принимать пищу очень затруднительно.

Instagram / Анастасия Луговая

Instagram / Анастасия Луговая

Луговая добавила, что у нее также проблемы со зрением. "Нужно провериться повторно через месяц, так как возможно резкое ухудшение зрения. Сейчас левый глаз видит хуже, чем "до", но я надеюсь, что это скоро пройдет", – рассказала ведущая.

Скриншот

Скриншот

Instagram / Анастасия Луговая

Instagram / Анастасия Луговая

Анастасия Луговая после нападения Instagram-страница журналистки

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