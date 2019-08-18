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Алена Балаба
Алена Балаба
Руководитель Одесского Кризисного Медиа Центра Все статьи автора

Пожар в "Токио Стар": покричат - и забудут. До новых жертв

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Страшно представить пожар в любимом детище Вадика Черного - "египетской гробнице" - в подземном ТРЦ под Греческой площадью: туда ни подъехать нормально из-за припаркованных машин, ни протянуть в подвалы рукава с водой. А ведь согласовывалось это все с городом как "подземный паркинг". Убилось "договорняками" в два счета - "ТРЦ так ТРЦ".

Лофт в виде отеля "Токио Стар" вместо трамвайных депо - отдельная песня. Теперь уже трагическая - девять погибших, четверо в реанимации. Бордель возле жд вокзала и Привоза за климовской автостанцией. Убитый в хлам Новощепной ряд (бывшая улица Эстонская), торговые палатки везде на проезжей части Екатерининской, застроенная мафами Галантерника Старосенная площадь. Клоака. Ад каждый день.

Куда ни ткни - везде тотальный халоймес из-за жадности. Попробуйте потушить возможный пожар в любой высотке Одессы. В любой. У вас не получится. Потому что это невозможно в принципе. Пожары не предусмотрены в распиленных сметах и откатных схемах. Строят "на авось" - "может пронесет".

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Все забыли про пожар в детском лагере "Виктория". Неделю назад туда завезли новую смену "пионэров", наплевав на решения судов и угасающие вопли родителей погибших девочек.

Одесса превратилась в символ жадности: город мафов, плотных зябких бетонных высоток, убитого исторического центра, спиленных деревьев и заср*нного моря.

Про пожар в "Токио Стар", конечно, еще покричат пару дней. И потом снова забудут. До следующего пожара и очередных жертв.

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Автор
Алена Балаба Алена Балаба
Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
Теги
пожар пожар в лагере
Источник
Источник: Facebook Алены Балабы
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