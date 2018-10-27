Адвокаты устроили ''майдан'' в защиту судьи, которая отпустила Саакашвили

Десятки адвокатов и общественных деятелей собирают подписи в поддержку судьи Печерского суда Киева Ларисы Цокол, которая известна тем, что отказалась отправлять Михеила Саакашвили под домашний арест.

Ранее ее отстранили от работы и рекомендовали уволить. Движение в поддержку женщины уже окрестили "адвокатским майданом", передает ТСН.

"Призываем всех членов Высшего совета правосудия, судейского самоуправления не допустить увольнения Ларисы Цокол", – говорится в нем.

Адвокат Андрей Федур – один из тех, кто стал на сторону судьи. Говорит, едва ли не впервые на его памяти служительницу поддерживает такое количество его коллег.

"Сейчас, когда началась эта тема с Цокол, я что-то не слышал негативных отзывов об этой судье. А это судья Печерского суда", – подчеркивает юрист.

Цокол известна тем, что рассматривала не одно громкое дело – Алексея Пукача, Сергея Власенко и Геннадия Корбана. Однако большинство ее знают по делу Михеила Саакашвили. Судья не удовлетворила ходатайство прокуроров о домашнем аресте политика и отпустила его, а уже через полторы недели жалобы на судью начала рассматривать дисциплинарная палата и Высший совет правосудия.

18 октября Цокол отстранили по причине трех жалоб от бывшего заместителя министра юстиции, частного лица и предпринимателя. Во всех трех случаях решение судьи отменила апелляция.

Юристы подтверждают, что формально это является основанием для рассмотрения дела о соответствии. "Решение правомерно. Но как оно соотносится с другими членами этого суда – другой вопрос", – говорит адвокат Денис Ярославский.

"На некоторых судьях лежит более 170 жалоб. Эти жалобы не рассмотрены. И они работают", – объясняет его коллега Сергей Войченко. "Это похоже на предвзятое отношение первой дисциплинарной палаты. И когда это решение будет пересмотрено Высшим советом правосудия – то его отменят", – уверен другой адвокат Ростислав Кравец.

Бывший председатель Высшего совета юстиции Александр Лавринович убежден, что жалобы тянут максимум на выговор, но никак не увольнение. "Три объединенные жалобы. Все преимущественно касаются предпринимательских споров. Ну, как по мне, есть много вопросов по существу, в чем вообще обвиняют судью", – говорит он.

В свою очередь докладчик по делу Цокол Александр Маловацкий от комментариев по данному делу отказался.

В Высшем совете правосудия любую политическую подоплеку или заангажированность отвергают. Сама же Цокол свое отстранение не комментирует, потому что не хочет влиять на решения коллег.

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